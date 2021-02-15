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Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн

Скульптуру, которую демонтировали через несколько дней после установки, приобрели за 2,6 млн руб. На торгах присутствовали всего четыре участника, начальная цена лота составила 1 млн руб.
Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости
Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости

Памятник Аленке, который в декабре был установлен в Нововоронеже и через несколько дней демонтирован, продали на аукционе за 2,6 млн руб. Об этом говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД), поступившем в РБК.

Как следует из данных площадки, лот выставили на аукцион 14 января, заявки на участие принимались по 11 февраля. Начальная цена лота составила 1 млн руб.

Торги начались 15 февраля в 11:00 мск и продолжались два с половиной часа. До аукциона были допущены четыре участника, победителем стала некая Елена Осипова.

В Нововоронеже демонтировали памятник Аленке
Общество

Памятник Аленке был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад девушка по имени Аленка искала земли для переселения и нашла место на берегу ручья, где и было основано село.

Проект памятника Аленке создал один из местных художников. Как сообщала замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова, стоимость монумента составила порядка 1 млн руб., однако бюджетные средства в него не вкладывались.

Видео: Мой и твой Воронеж/VK
Видео: Мой и твой Воронеж/VK
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Местные жители и некоторые пользователи интернета раскритиковали внешний вид памятника. Так, журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале коллаж с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой с головой памятника. В ответ министерство предложило «подарить журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке».

21 декабря памятник демонтировали. На следующий день администрация Воронежа запустила опрос среди местных жителей об установке скульптуры Аленки в городе, после того как местный предприниматель предложил выкупить ее у Нововоронежа.

В январе Тулинова пообещала, что в городе откроют новый памятник «красивой и миловидной» Аленке, его должны установить в июне.

Авторы
Майя Бобенко, Наталия Анисимова
памятник скульптура аукцион торги Воронежская область
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В Нововоронеже установят «красивый и миловидный» памятник Аленке
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