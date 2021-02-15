Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн

Скульптуру, которую демонтировали через несколько дней после установки, приобрели за 2,6 млн руб. На торгах присутствовали всего четыре участника, начальная цена лота составила 1 млн руб.

Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости

Памятник Аленке, который в декабре был установлен в Нововоронеже и через несколько дней демонтирован, продали на аукционе за 2,6 млн руб. Об этом говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД), поступившем в РБК.

Как следует из данных площадки, лот выставили на аукцион 14 января, заявки на участие принимались по 11 февраля. Начальная цена лота составила 1 млн руб.

Торги начались 15 февраля в 11:00 мск и продолжались два с половиной часа. До аукциона были допущены четыре участника, победителем стала некая Елена Осипова.

Памятник Аленке был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад девушка по имени Аленка искала земли для переселения и нашла место на берегу ручья, где и было основано село.