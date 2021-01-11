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Общество ,  
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В Нововоронеже установят «красивый и миловидный» памятник Аленке

Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже (Фото: Михаил Бормотов / РИА Новости)

Власти Нововоронежа решили установить новый памятник Аленке вместо ранее убранного после критики жителей монумента. Об этом сообщила заместитель главы городской администрации Светлана Тулинова, передает «Интерфакс».

«Новый памятник в бронзе планируется установить в июне. По сути требование у нас одно, чтобы новая Аленка была красивой и миловидной», — сказала она.

По словам чиновницы, эскиз нового арт-объекта представят к 15 февраля и затем вынесут его на обсуждение рабочей группы. К 1 марта эскиз должны будут уже утвердить.

Тулинова уточнила «РИА Новости», что новую скульптуру установят к 12 июня.

Памятник Аленке предложили продать с аукциона
Общество
Фото:historykurgan / Vk

Инициативу установить новый арт-объект выдвинул московский предприниматель. Он же заявил о готовности профинансировать мероприятие.

Памятник Аленке установили в Нововоронеже 18 декабря, приурочив мероприятие к 250-летию села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад некая девушка Аленка искала земли для переселения. Она нашла место на берегу ручья, и там в итоге основали село.

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Проект памятника разработал один из местных художников. По словам Тулиновой, скульптура обошлась в 1 млн руб., но она заверила, что бюджетные деньги в проект не вкладывали. Монумент принадлежал совету ветеранов.

Власти Воронежа запустили опрос о переносе в город памятника Аленке
Общество
Фото:ru_vrn / VK

Внешний вид арт-объекта вызвал резонанс и широкое обсуждение в социальных сетях. Уже 21 декабря монумент демонтировали. По словам Тулиновой, его передали обратно изготовителю.

При этом 23 декабря рабочая группа рекомендовала продать скульптуру на аукционе, и в конце прошлого месяца о готовности поучаствовать в таком аукционе заявила компания «Башспирт», писал «РБК-Башкортостан».

памятник Воронежская область скульптура искусство
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Памятник Аленке предложили продать с аукциона
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