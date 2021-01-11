В Нововоронеже установят «красивый и миловидный» памятник Аленке

Инициативу установить новый арт-объект выдвинул московский предприниматель. Он же заявил о готовности профинансировать мероприятие.

Памятник Аленке установили в Нововоронеже 18 декабря, приурочив мероприятие к 250-летию села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад некая девушка Аленка искала земли для переселения. Она нашла место на берегу ручья, и там в итоге основали село.

Проект памятника разработал один из местных художников. По словам Тулиновой, скульптура обошлась в 1 млн руб., но она заверила, что бюджетные деньги в проект не вкладывали. Монумент принадлежал совету ветеранов.

Внешний вид арт-объекта вызвал резонанс и широкое обсуждение в социальных сетях. Уже 21 декабря монумент демонтировали. По словам Тулиновой, его передали обратно изготовителю.

При этом 23 декабря рабочая группа рекомендовала продать скульптуру на аукционе, и в конце прошлого месяца о готовности поучаствовать в таком аукционе заявила компания «Башспирт», писал «РБК-Башкортостан».