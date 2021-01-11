В Нововоронеже установят «красивый и миловидный» памятник Аленке
Власти Нововоронежа решили установить новый памятник Аленке вместо ранее убранного после критики жителей монумента. Об этом сообщила заместитель главы городской администрации Светлана Тулинова, передает «Интерфакс».
«Новый памятник в бронзе планируется установить в июне. По сути требование у нас одно, чтобы новая Аленка была красивой и миловидной», — сказала она.
По словам чиновницы, эскиз нового арт-объекта представят к 15 февраля и затем вынесут его на обсуждение рабочей группы. К 1 марта эскиз должны будут уже утвердить.
Тулинова уточнила «РИА Новости», что новую скульптуру установят к 12 июня.