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В Нововоронеже демонтировали памятник Аленке

Видео: Мой и твой Воронеж/VK
Видео: Мой и твой Воронеж/VK
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В Нововоронеже власти снесли установленный памятник Аленке, внешний вид которого вызвал резонанс в интернете. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель главы администрации города Светлана Тулинова.

«Демонтировали. Сейчас уже [в соцсетях] пишут: «Зачем демонтируют? Надо оставить», — сказала Тулинова. Она добавила, что Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.

Власти решили снести памятник Аленке в Воронежской области после скандала
Общество
Памятник&nbsp;&laquo;Аленка&raquo;

Памятник Аленке в Нововоронеже Воронежской области установили 18 декабря. Установку монумента приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад девушка по имени Аленка искала земли для переселения и нашла место на берегу ручья, где было основано село. Проект памятника Аленке создал один из местных художников. Как сообщала Тулинова, стоимость монумента составила порядка 1 млн руб., однако бюджетные средства в него не вкладывались.

Внешний вид памятника вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Так, телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала коллаж с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой с головой памятника Аленке. В ответ МИД пообещал «подарить журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке», прикрепив к сообщению фото шапок с надписью «берегите голову».

Воронежская область снос памятника памятник
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