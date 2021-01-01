В Нововоронеже демонтировали памятник Аленке

Видео: Мой и твой Воронеж/VK

Video

В Нововоронеже власти снесли установленный памятник Аленке, внешний вид которого вызвал резонанс в интернете. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель главы администрации города Светлана Тулинова.

«Демонтировали. Сейчас уже [в соцсетях] пишут: «Зачем демонтируют? Надо оставить», — сказала Тулинова. Она добавила, что Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.

Памятник Аленке в Нововоронеже Воронежской области установили 18 декабря. Установку монумента приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад девушка по имени Аленка искала земли для переселения и нашла место на берегу ручья, где было основано село. Проект памятника Аленке создал один из местных художников. Как сообщала Тулинова, стоимость монумента составила порядка 1 млн руб., однако бюджетные средства в него не вкладывались.