МИД России предложил подарить Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МИД России предложил выдать телеведущей Ксении Собчак шапку с логотипом ведомства после того, как телеведущая опубликовала в Сети коллаж с официальным представителем ведомства Марией Захаровой. Заявление МИД России опубликовано в его Telegram-канале.

«Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А Вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру», — говорится в заявлении дипведомства.

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала коллаж с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой с головой памятника «Аленке», открытие которого состоялось в городе Нововоронеже.

Памятник открыли 18 декабря, установку монумента приурочили к 250-летию села Новая Алёновка. Местные жители и пользователи Сети раскритиковали внешний вид памятника.