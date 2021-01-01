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Политика ,  
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МИД России предложил подарить Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МИД России предложил выдать телеведущей Ксении Собчак шапку с логотипом ведомства после того, как телеведущая опубликовала в Сети коллаж с официальным представителем ведомства Марией Захаровой. Заявление МИД России опубликовано в его Telegram-канале.

«Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А Вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру», — говорится в заявлении дипведомства.

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Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала коллаж с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой с головой памятника «Аленке», открытие которого состоялось в городе Нововоронеже.

Памятник открыли 18 декабря, установку монумента приурочили к 250-летию села Новая Алёновка. Местные жители и пользователи Сети раскритиковали внешний вид памятника.

Глава Нововоронежа Владимир Лещенко в беседе с ТАСС допустил, что в ближайшее время он может быть снесен. Он пояснил, что бюджетные средства при создании памятника не использовались. По словам главы региона, 21 декабря соответствующее решение должна принять инициативная группа, участвующая в создании и монтаже арт-объекта.

МИД России Мария Захарова Ксения Собчак фотоколлаж памятник
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