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Пандемия коронавируса ,  
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Сечин заявил о планах вакцинировать почти всех сотрудников «Роснефти»

Компания рассчитывает сделать прививки своим сотрудникам в марте, сообщил Сечин. «Роснефть» попросила у правительства зарезервировать препарат для вакцинации от коронавируса для 300 тыс. человек
«Роснефть» ROSN ₽513,85 +0,88% Купить
Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: kremlin.ru)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах компании поставить вакцину от коронавируса COVID-19 большинству сотрудникам компании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Надеемся, в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», — сказал Сечин.

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По его словам, с учетом того, что в России появились вакцины против COVID-19, «Роснефть» обратилась в Минздрав с просьбой зарезервировать для компании необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тыс. человек. Как отметил Сечин, «Роснефть» по этому вопросу находится в контакте с вице-премьером Татьяной Голиковой (курирует социальную сферу и здравоохранение).

«Коммерсантъ» сообщил о названном Путиным условии для вакцинации от COVID
Политика
<p>Владимир Путин</p>

«Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования», — рассказал он.

Как сообщил Сечин, компания в период пандемии обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми медицинскими услугами. «Не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», — заключил глава «Роснефти».

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РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» с уточнениями, как будет проходить вакцинация.

По данным компании, за 2019 год среднесписочная численность персонала составила 315,4 тыс. человек. За 12 месяцев 2020 года компания понесла дополнительные расходы в размере 11 млрд руб., связанные с пандемией (в том числе 9 млрд руб. в сегменте «Разведка и добыча»). Эти расходы связаны в основном с вынужденным простоем и проведением карантинных мероприятий, включая выплаты на проведение обследования персонала, дополнительную поддержку медицинских учреждений, дезинфекцию помещений, закупку дополнительных материалов и средств защиты для обслуживающего персонала.

Кремль счел невозможным стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В России 18 января по поручению Путина началась массовая вакцинация жителей. Для этого используют две зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 15 января Голикова заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве началась в первой половине декабря. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и социальных работников, но потом была расширена на всех жителей. В столице по состоянию на 11 февраля прививку от коронавирусной инфекции получили более 500 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Юшков
При участии
Тимофей Дзядко
«Роснефть» Игорь Сечин вакцинация коронавирус COVID-19 Владимир Путин
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