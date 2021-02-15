Сечин заявил о планах вакцинировать почти всех сотрудников «Роснефти»

«Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования», — рассказал он.

Как сообщил Сечин, компания в период пандемии обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми медицинскими услугами. «Не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», — заключил глава «Роснефти».

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» с уточнениями, как будет проходить вакцинация.

По данным компании, за 2019 год среднесписочная численность персонала составила 315,4 тыс. человек. За 12 месяцев 2020 года компания понесла дополнительные расходы в размере 11 млрд руб., связанные с пандемией (в том числе 9 млрд руб. в сегменте «Разведка и добыча»). Эти расходы связаны в основном с вынужденным простоем и проведением карантинных мероприятий, включая выплаты на проведение обследования персонала, дополнительную поддержку медицинских учреждений, дезинфекцию помещений, закупку дополнительных материалов и средств защиты для обслуживающего персонала.

В России 18 января по поручению Путина началась массовая вакцинация жителей. Для этого используют две зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 15 января Голикова заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве началась в первой половине декабря. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и социальных работников, но потом была расширена на всех жителей. В столице по состоянию на 11 февраля прививку от коронавирусной инфекции получили более 500 тыс. человек.