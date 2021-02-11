Кремль счел невозможным стимулировать вакцинацию «кнутом и пряником»

Главной задачей Дмитрий Песков назвал информирование людей о том, что прививка от COVID-19 необходима для их собственного здоровья и безопасности

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Стимулировать проведение в России вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 за счет использования принципа «кнута и пряника» невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента высоко оценил роль СМИ в проведении кампании по вакцинации, при этом отметил, что темпы ее имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению.

«Массовая вакцинация уже идет, но мы еще на начальном этапе, разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», — добавил Песков.