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Общество ,  
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Экс-главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

Леонид Маркелов возглавлял республику почти 16 лет. После отставки у него нашли имущество на 2,2 млрд руб.
Леонид Маркелов
Леонид Маркелов (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал экс-главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год, после чего ушел в отставку по собственному желанию. В апреле 2017-го, вскоре после отставки, его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, учредитель птицефабрики «Акашевская» дал Маркелову более 235 млн руб. за покровительство и содействие при получении господдержки. Взятку, по мнению следствия, оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего телеканалу «Регион 12».

Кроме того, обвинения Маркелову были предъявлены еще по двум статьям — о злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении боеприпасов (в доме Маркелова при обыске были обнаружены патроны).

В ноябре 2019 года суд по иску Генпрокуратуры изъял у Маркелова имущество на 2,2 млрд руб. У экс-чиновника обнаружили 120 объектов недвижимости, земельный участок, а также автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные средства. Среди активов бывшего главы республики и его близких, которые обнаружили прокуроры, — жилой комплекс в природоохранной зоне в Марий Эл, квартиры, здания в голландском стиле в центре Йошкар-Олы.

Венеция Маркелова: что построили в Йошкар-Оле при экс-губернаторе
Фотогалерея 

Сам Маркелов заявлял, что имущество, которое решила изъять Генпрокуратура, принадлежит не ему, а вдове его отца. «С 1991 года мы с моим отцом занимались бизнесом. После его смерти моим партнером стала его жена. В 2001 году я вступил в должность. Все мои и Маркеловой Татьяны Ивановны активы были переведены в денежные средства в вексельном депозите. После кризиса 2008 года, когда наши партнеры прекратили инвестировать, я предложил Маркеловой вложить деньги в Республику Марий Эл, учредить предприятия, что она и сделала», — утверждал Маркелов.

Автор
Георгий Тадтаев
Леонид Маркелов взятка
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