Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Согласно обновленным данным китайских врачей, число погибших из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 143 человека

Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 66,4 тыс. 8096 излечились и были выписаны из больницы, под наблюдением находятся более 169 тыс., которые тесно контактировали с инфицированными. Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (один погибший, один выздоровел), в Макао — 10 (трое вписаны из медучреждений), на Тайван — 18 (один из больных выздоровел).

На фоне распространения эпидемии с 14 февраля в силу вступил запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Впрочем, регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика. Для их обслуживания в Шереметьево выделили отдельный терминал. По даннымРосавиации, в связи с запретом на чартерные перевозки возвращения из Китая ожидают почти 230 россиян, которые приобрели соответствующие билеты. Пассажирам переоформят их на альтернативные рейсы или возместят полную стоимость билетов.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил, что стационар в Санкт-Петербурге, где находятся на карантине приехавшие из Китая россияне, самовольно покинули четыре человека. К одной из них — местной жительнице Алле Ильиной — главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала иск в суд. Сама Ильина утверждает, что на момент попадания в больницу у нее уже были чистые анализы из Хабаровска.