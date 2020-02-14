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Вирус из Китая ,  
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Росавиация назвала число ожидающих возвращения из Китая россиян

Почти 230 граждан России ждут возвращения из Китая до 29 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

В сообщении уточняется, что речь идет о 162 пассажирах авиакомпании S7 и 66 пассажирах «Уральских авиалиний», которые приобрели билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля. В связи с тем, что с 14 февраля прекращено чартерное авиасообщение между странами, пассажирам переоформят билеты на альтернативные рейсы или возместят полную стоимость билетов, говорится в сообщении.

Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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С 14 февраля вступил в силу запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. Мера введена в связи с рапространением в Китае коронавируса 2019-nCoV. Регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика. Для их обслуживания в Шереметьево выделили отдельный терминал F.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 февраля
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По последним данным ВОЗ в Китае коронаврусом заразились почти 45 тыс. человек. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утверждает, что в стране зафиксировали более 59 тыс. случаев заболевания. Всего от нового коронавируса погибли 1369 человек.

Теги: Росавиация, Китай, чартерные рейсы
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