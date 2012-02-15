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Губернатор распорядился помочь раненым при взрыве в Волгограде
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Губернатор распорядился помочь раненым при взрыве в Волгограде
Общество, 15 фев 2012, 13:30
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Губернатор распорядился помочь раненым при взрыве в Волгограде
Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов распорядился сделать все необходимое "для спасения и помощи" пострадавшим при взрыве в кафе в административном центре региона.
Фото: ИТАР-ТАСС

Как сообщили в пресс-службе главы области, С.Боженов пообещал, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. Размер выплат пока не установлен.

Между тем руководитель региона подчеркнул, что власти должны сделать для пострадавших людей "все возможное и невозможное". "Мы привлекли лучших волгоградских и московских врачей, если понадобится – самолетом транспортируем людей в столичные ожоговые центры для лечения. Мы также будем поддерживать наших земляков во время их пребывания в московских клиниках", - заверил губернатор.

Отметим, что для помощи пострадавшим от пожара в Волгоград были направлены сотрудники ВЦМК "Защита" Минздравсоцразвития РФ и Института хирургии им.А.В.Вишневского.

По последним данным, после взрыва 5 пострадавших остаются в тяжелом состоянии, 8 человек - в состоянии средней степени тяжести, еще 7 – в удовлетворительном состоянии. Все они проходят лечение в волгоградской Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25.

Напомним, 14 февраля около 22:00 мск в Волгограде взорвался газ в кафе "Белладжио", расположенном на первом этаже трехэтажного здания. В результате ЧП пострадали десятки человек - работники заведения и посетители. В больницу были отправлены 20 человек, еще пять от госпитализации отказались.

Первоначально площадь пожара составляла 30 кв. м, затем она увеличилась до 514 кв. м. Мощные взрывы практически полностью уничтожили зал кафе, а также четыре квартиры, расположенные над заведением.

Отметим, что кафе "Белладжио" уже закрывали на 30 дней (накануне празднования Нового года в 2010г.) из-за нарушения правил техники пожарной безопасности.

Теги: Волгоград , Волгоградская область , взрыв , пожар
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