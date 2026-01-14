 Перейти к основному контенту
0

На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»

Умер бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. В начале января он пропал на Кипре
Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Global Look Press)

На Кипре обнаружили тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, сообщают «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники. Philenews пишет, что следователи дожидаются окончательного подтверждения, что обнаруженное тело принадлежит Баумгертнеру.

Тело нашли на труднодоступном участке побережья в районе военной базы «Суверен» (SBA) между городами Писури и Авдиму, отмечает Philenews. Поисковая операция была сосредоточена на скалах мыса Аспро после обнаружения сигнала с мобильного телефона Баумгертнера в этом районе, говорится в статье. Предварительные отчеты указывают на то, что тело находится в стадии сильного разложения.

В пресс-службе полиции Лимасола не смогли подтвердить РБК, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. Там пояснили, что еще необходимо провести проверку ДНК найденного трупа. «Тело раздулось, а кожа почернела, поэтому требуется лабораторный анализ», — пояснили там.

Баумгертнер пропал неделю назад, 7 января.

Начало карьеры

Владислав Баумгертнер родился в 1972 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) и получил инженерное образование в Уральском государственном техническом университете, а позже — степени магистра делового администрирования и финансового менеджмента в Великобритании. Карьеру он начал в энергосбытовой компании «Уралэнерго», потом работал в российских подразделениях шведско-швейцарского производителя силового оборудования АББ.

Карьера в «Уралкалии»

В 2003 году он перешел на руководящую позицию в группу «Уралкалий», которой тогда владел Дмитрий Рыболовлев. Как рассказали источники Forbes, Баумгертнера — «рядового менеджера западной компании в России» — Рыболовлев ценил за отсутствие поводов подозревать его в воровстве. Баумгертнер быстро вырос в компании — занимал должности коммерческого директора, совмещал позиции генерального директора (2005–2010) и президента (2004–2008), а также был членом совета директоров.

Центральный офис ОАО &laquo;Уралкалий&raquo; в городе Березники
Центральный офис ОАО «Уралкалий» в городе Березники
(Фото: Мастер Снов / Wikipedia)

Параллельно он играл одну из ключевых ролей в управлении отраслью: возглавлял наблюдательный совет «Белорусской калийной компании» (с 2011-го), входил в совет директоров ОАО «Сильвинит» и стал его гендиректором в 2010 году. В феврале 2011 года вернулся на пост генерального директора «Уралкалия».

Завод &laquo;Уралкалий&raquo; в Соликамске
Завод «Уралкалий» в Соликамске
(Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

Баумгертнер внедрил в «Уралкалии» KPI, вывел компанию на Лондонскую биржу и объединил ее с «Сильвинитом», другим производителем калийных удобрений. В 2013 году он вошел в рейтинг 25 самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes с совокупной компенсацией $5 млн.

«Калийная война» с Белоруссией и уголовные дела

В 2005 году «Уралкалий» вместе с «Беларуськалием» создал «Белорусскую калийную компанию» (БКК). В июле 2013 года Баумгертнер объявил о разрыве союза. «Уралкалий» мотивировал свое решение тем, что белорусская сторона начала поставки сырья в обход БКК. За день суммарная капитализация пяти крупнейших мировых производителей калия, на которые приходится 70% рынка, рухнула на $20 млрд.

Здание ЗАО &laquo;Белорусская калийная компания&raquo;.&nbsp;Минск
Здание ЗАО «Белорусская калийная компания». Минск
(Фото: Сергей Балай / ТАСС)

Через месяц Баумгертнер прибыл в Минск. После безрезультатных переговоров с тогдашним главой правительства Белоруссии Михаилом Мясниковичем Баумгертнера задержали в аэропорту и обвинили в злоупотреблении полномочиями.

В октябре 2013 года Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Минске кратко обсудили ситуацию с «Уралкалием». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что «ничего принципиально нового» в деле Баумгертнера не произошло.

После трех месяцев, проведенных в СИЗО и под домашним арестом, Баумгертнера передали Москве. В России его обвинили по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Из объяснений белорусской стороны следовало, что Баумгертнер в составе преступной группы занижал реальные цены, по которым продавался калий, а разницу переводил подконтрольным компаниям. Белоруссия официально называла размер причиненного ущерба — около $100 млн.

Баумгертнер выходит из следственного изолятора в Минске во время экстрадиции из Белоруссии в Россию
Баумгертнер выходит из следственного изолятора в Минске во время экстрадиции из Белоруссии в Россию
(Фото: РИА Новости)

В сентябре 2014 года, когда следственные действия почти подошли к концу, Басманный суд освободил Баумгертнера из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Залог в размере 15 млн руб., как рассказывал РБК знакомый менеджера, внес один из друзей.

Повторное рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста Баумгертнеру в Басманном суде, 2014 год
Повторное рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста Баумгертнеру в Басманном суде, 2014 год
(Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В 2015 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. После этого Баумгертнер вернулся в бизнес и стал гендиректором портовой компании Global Ports.

Исчезновение на Кипре

Генеральный директор ОАО &laquo;Уралкалий&raquo; Баумгертнер на 15-й ежегодной конференции инвесторов в&nbsp;московском &laquo;Экспоцентре&raquo;, 2011 год
Генеральный директор ОАО «Уралкалий» Баумгертнер на 15-й ежегодной конференции инвесторов в московском «Экспоцентре», 2011 год
(Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Последние годы Баумгертнер жил на Кипре.

С 7 января 2026 года он не выходил на связь. В последний раз его видели, когда он покидал место своего проживания в Лимасоле. 10 января начались его поиски у деревни Писсури.

По данным Cyprus Times, в поисковых работах был задействован полицейский вертолет и беспилотники. Из дома бизнесмена правоохранители изъяли электронные устройства и начали изучать их содержимое. Власти также изучают «различную информацию» о Баумгертнере, поступившую в полицию. Cyprus Mail пишет, что поиски бизнесмена осложнялись суровой погодой: в последние дни остров подвергался воздействию штормов, из-за чего операцию пришлось приостановить. 12 января поиски возобновили.

Полиция Кипра сразу заявила, что не видит связи прошлого уголовного преследования Баумгертнера в Белоруссии с его исчезновением.

София Шошина, Ольга Ваганова, Валерия Доброва
