Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера

Владислав Баумгертнер (Фото: Global Look Press)

Полиция Лимасола проведет лабораторный анализ обнаруженного тела, прежде чем подтвердить информацию, что речь идет о бывшем главе «Уралкалия» Владиславе Баумгертнере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Необходимо провести проверку ДНК найденного тела, потому что тело раздулось, а кожа почернела, поэтому требуется лабораторный анализ», — сказано в сообщении.

Ранее «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники сообщили, что на Кипре обнаружили тело Баумгертнера. Philenews также писал, что следователи ждут окончательного подтверждения.

Об исчезновении 56-летнего Баумгертнера стало известно три дня назад, 11 января. Последний раз его видели 7 января в Лимасоле, после чего он перестал отвечать на звонки. Полиция начала поиски с участием вертолета, дронов, сил гражданской обороны и добровольцев.

Баумгертнер работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора. В 2013 году он был арестован в Минске по обвинению в занижении цен на калий и ущербе на $100 млн, провел месяц в СИЗО.

Осенью 2013 года дело в отношении Баумгертнера по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбудили в России. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Белоруссия одобрила экстрадицию Баумгертнера в Россию после объявления о сделке по продаже «Уралкалия».

Он провел месяц в СИЗО «Водник», затем был переведен под домашний арест, а осенью 2014-го его отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2015 года генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в России уголовное дело против Баумгертнера прекращено.