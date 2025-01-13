МИД предупредил о фейке с «письмом Лаврова» об авиакатастрофе в Актау

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Распространяемое в Сети письмо, якобы отправленное министром иностранных дел Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, является грубой подделкой, сообщила пресс-служба министерства. В опубликованном комментарии ведомство назвало письмо циничной фальшивкой, не имеющей ничего общего с реальностью.

В тексте, написанном на английском языке, утверждается, что Россия якобы не может гарантировать безопасность использования своего воздушного пространства. МИД России указал на явные признаки подделки: письмо было отправлено с обычного электронного адреса, не имеющего официального статуса, и без положенных атрибутов деловой корреспонденции.

«Это примитивный фейк, рассчитанный на эмоциональную реакцию аудитории. Мы видим в этом пример злонамеренной дезинформации и политического заказа», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что расследование причин крушения пассажирского самолета ведется профильными организациями. Кроме того, 28 декабря состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, в ходе которого министры подтвердили договоренности президентов России и Азербайджана о необходимости тщательного и объективного расследования трагедии.

Cамолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря у города Актау. На борту находились 69 человек, из которых 29 выжили. Лайнер несколько раз пытался приземлиться в Грозном, однако ушел на запасной аэродром.

28 декабря состоялся телефонный разговор между президентами России и Азербайджана. Владимир Путин выразил соболезнования и принес извинения Ильхаму Алиеву в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в российском воздушном пространстве. Президент Азербайджана призвал привлечь к ответственности виновных и обеспечить компенсацию Баку, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа.