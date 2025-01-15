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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Fly Dubai возобновит рейсы в Сочи и Минводы

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Авиакомпания приостановила полеты в Сочи и Минводы несколько недель назад после крушения азербайджанского самолета в Актау. На следующей неделе рейсы из Дубая и обратно возобновятся
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания Fly Dubai со следующей недели возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Полеты начнутся с 23 и 25 января соответственно.

На сайте авиакомпании уже доступны билеты для покупки. В Сочи рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам и по тем же дням обратно. В Минводы авиакомпания будет летать ежедневно.

Fly Dubai объявила об отмене рейсов с 28 декабря. Как сообщал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, из-за отмены полетов примерно треть туристов были вынуждены аннулировать свои путевки, в частности на новогодние каникулы.

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Перевозчик отказался от полетов по этим направлениям после крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azal в Актау в Казахстане. Авиакатастрофа произошла 25 декабря, погибли 38 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь россиян (всего на борту были 16 граждан России).

Рейс следовал из Баку в Грозный, там самолет не смог совершить посадку, и командир воздушного судна решил лететь в Актау. Как поясняли в Росавиации, посадка не удалась из-за тумана и из-за плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». В это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО, говорил позднее президент Владимир Путин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря заявил, что самолет «был поврежден снаружи» в районе Грозного. Лайнер подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы, в «то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли». Алиев отметил, что о преднамеренном обстреле речи не идет, все произошло случайно. Путин в разговоре с азербайджанским президентом принес извинения в связи с крушением.

Azal после случившегося отменила рейсы в несколько российских городов, аналогичным образом поступили и другие авиакомпании. Помимо Fly Dubai это израильская El Al, казахстанская Qazaq Air и др.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
FlyDubai Сочи Минеральные Воды перелеты
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