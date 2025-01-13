Отмены рейсов Flydubai вынудили треть туристов аннулировать туры

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Примерно треть туристов были вынуждены аннулировать свои путевки после отмены рейсов авиакомпании Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Как объяснил эксперт, авиакомпания объявила об отмене рейсов сначала до 2–3 января, затем до 8–9 января, а потом до 22 января. Из-за этого возникли дополнительные трудности: пришлось пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков и договариваться с отелями. Это, в свою очередь, потребовало дополнительных трат от пассажиров.

«Около 30% туристов отменили поездки, это десятки тысяч людей, которым испортили новогодний отдых, поломали планы», — рассказал Мкртчян.

По его мнению, лучшим вариантом была бы отмена рейсов сразу на длительный срок, а не многократный перенос дат.

Flydubai объявила об отмене рейсов после крушения самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azal в казахском Актау. Трагедия произошла 25 декабря, тогда самолет Баку — Грозный из-за тумана и плана «Ковер» не смог совершить посадку в Чечне и попытался сесть в аэропорту Актау, но потерпел крушение. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, в том числе семеро россиян.

После инцидента президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что в день происшествия Грозный подвергся атаке украинских беспилотников, в связи с чем над городом работала система ПВО. Путин принес извинения президенту Азербайджана за то, что трагический случай произошел в воздушном пространстве России.

На следующий день Алиев заявил, что самолет попал под воздействие средств радиоэлектронной борьбы, а затем был сильно поврежден огнем с земли. При этом он уточнил, что о преднамеренном обстреле речи не идет, самолет сбили случайно.