Организатора убийства Япончика приговорили к 21,5 годам в колонии

Япончика убили в 2009 году. Организатор его убийства — другой криминальный авторитет по кличке Махо, причиной был передел сфер влияния в преступном сообществе

Вячеслав Иваньков (Япончик) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Московский городской суд заочно приговорил к 21,5 году заключения организатора убийства «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Илью Симонию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Симонии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде в среду.

Симония — тоже криминальный авторитет, известен как Махо. У него был конфликт с Япончиком. Генпрокуратура называла причиной убийства последнего передел сфер влияния в преступном сообществе.

Япончик был ранен у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве в июле 2009 года. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел несколько месяцев, в сентябре перенес клиническую смерть. Спасти Иванькова не смогли — он умер 9 октября того же года. Япончик родился 2 января 1940 года. Начал действовать в конце 1960-х. В марте 1992 года уехал в США, в 1995-м был арестован ФБР по обвинению в вымогательстве. Был экстрадирован в Россию в 2005 году после окончания срока. Здесь его обвиняли в убийстве в 1992-м двух граждан Турции и покушении на убийство третьего, но в суде Япончик был оправдан.

В августе прошлого года Мосгорсуд заочно вынес приговор за убийство Япончика киллеру Астамуру Бутбе, его осудили на 19 лет колонии. Ранее были осуждены другие соучастники преступления — например, те, кто вел наблюдение за Япончиком.

Генпрокуратура сообщала, что Симония для организации убийства привлек несколько человек, которые в течение нескольких месяцев вели скрытое наблюдение за Иваньковым, устанавливая его привычки, контакты, маршруты передвижения. В итоге они выяснили, что Япончик часто посещает «Тайский слон». Они выбрали удобное место для стрельбы недалеко от этого заведения, там в день убийства велось наблюдение. Бутба на «Газели» приехал к ресторану, когда Иваньков выходил оттуда, и несколько раз выстрелил в Япончика.