 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Организатора убийства Япончика приговорили к 21,5 годам в колонии

Япончика убили в 2009 году. Организатор его убийства — другой криминальный авторитет по кличке Махо, причиной был передел сфер влияния в преступном сообществе
Вячеслав Иваньков (Япончик)
Вячеслав Иваньков (Япончик) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Московский городской суд заочно приговорил к 21,5 году заключения организатора убийства «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Илью Симонию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Симонии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде в среду.

Симония — тоже криминальный авторитет, известен как Махо. У него был конфликт с Япончиком. Генпрокуратура называла причиной убийства последнего передел сфер влияния в преступном сообществе.

Япончик был ранен у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве в июле 2009 года. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел несколько месяцев, в сентябре перенес клиническую смерть. Спасти Иванькова не смогли — он умер 9 октября того же года.

Япончик родился 2 января 1940 года. Начал действовать в конце 1960-х. В марте 1992 года уехал в США, в 1995-м был арестован ФБР по обвинению в вымогательстве. Был экстрадирован в Россию в 2005 году после окончания срока. Здесь его обвиняли в убийстве в 1992-м двух граждан Турции и покушении на убийство третьего, но в суде Япончик был оправдан.

В августе прошлого года Мосгорсуд заочно вынес приговор за убийство Япончика киллеру Астамуру Бутбе, его осудили на 19 лет колонии. Ранее были осуждены другие соучастники преступления — например, те, кто вел наблюдение за Япончиком.

Суд заочно приговорил к 19 годам киллера за убийство Япончика
Общество
Вячеслав Иваньков (Япончик)

Генпрокуратура сообщала, что Симония для организации убийства привлек несколько человек, которые в течение нескольких месяцев вели скрытое наблюдение за Иваньковым, устанавливая его привычки, контакты, маршруты передвижения. В итоге они выяснили, что Япончик часто посещает «Тайский слон». Они выбрали удобное место для стрельбы недалеко от этого заведения, там в день убийства велось наблюдение. Бутба на «Газели» приехал к ресторану, когда Иваньков выходил оттуда, и несколько раз выстрелил в Япончика.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Япончик убийство вор в законе
Материалы по теме
Суд заочно приговорил к 16 годам участника убийства Япончика
Общество
Суд заочно приговорил к 19 годам киллера за убийство Япончика
Общество
Обвиняемые по делу об убийстве Япончика получили 15 и 16 лет колонии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 17:55
Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88 году жизниОбщество, 18:09
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почемуПолитика, 18:05 
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽103Инвестиции, 18:00
Всемирный фонд памятников призвал к защите Луны от космического туризмаОбщество, 17:58
Футболист сборной Белоруссии в 18 лет перешел в «Порту»Спорт, 17:57
Какие последствия будет иметь стратегическое партнерство Армении и СШАПолитика, 17:56
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войныПолитика, 17:43
Курс биткоина превысил $99 тыс. после публикации данных по инфляции в СШАКрипто, 17:43
Москалькова показала видео с возвращенными из плена российскими военнымиПолитика, 17:42
В Москве построят четыре новых пешеходных моста до 2027 годаНедвижимость, 17:38
Путин присвоил семи городам звание «Город трудовой доблести»Политика, 17:37
Выигрывавший с «Рубином» Кубок России Кисляк завершил карьеруСпорт, 17:33
Bloomberg узнал о скоплении танкеров с российской нефтью у берегов КитаяБизнес, 17:30