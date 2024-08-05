Суд заочно приговорил к 19 годам киллера за убийство Япончика

Дело слушалось заочно, киллер находится в международном розыске. По версии следствия, он в июне 2009 года выстрелил из снайперской винтовки в Япончика, который умер в октябре того же года от ранения

Вячеслав Иваньков (Япончик) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Московский городской суд заочно приговорил киллера Астамура Бутбу за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) к 19 годам колонии, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в суде.

Представитель суда подчеркнул, что дело слушалось заочно — киллер находится в международном розыске.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

По версии следствия, 28 июня 2009 года Бутба выстрелил из снайперской винтовки в Япончика, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Он попал в больницу в критическом состоянии и был введен в искусственную кому. Криминальный авторитет умер 9 октября.

В сентябре 2023 года Мосгорсуд заочно приговорил 46-летнего Нугзара Папаву к 16 годам колонии строгого режима за то, что вступил в организованную группу, целью которой было убийство Япончика. По версии обвинения, Папава и другие участники группировки установили наблюдение за Иваньковым.

В прокуратуре отмечали, что роль Папавы заключалась в передаче стрелку «указания организатора о производстве выстрела в определенный момент времени и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела».

Организатором убийства следствие считает вора в законе Илью Симонию (Махо), который находится в международном розыске и арестован заочно. В день покушения нанятые им Папава, Каха Газзаев, Муртази Шадания и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком. Когда тот выходил из заведения, к нему подъехала «Газель» и находившийся в ней Бутба несколько раз выстрелил в криминального авторитета.

В апреле после сделки со следствием Газзаева приговорили к 14 годам лишения свободы. Суд в декабре 2021 года приговорил Джанашию и Шаданию к 15 и 16 годам колонии за убийство Япончика.