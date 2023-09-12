Суд заочно приговорил к 16 годам участника убийства Япончика

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Московский городской суд приговорил 46-летнего Нугзара Папаву, признанного виновным в совершении убийства 14 лет назад, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Суд признал его виновным по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, Папава вступил в организованную группу, целью которой было убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Папава и другие участники группировки установили наблюдение за Иваньковым и выяснили, что он часто посещал ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе.

28 июня 2009 года на выходе из ресторана в Иванькова выстрелили из снайперской винтовки. От полученных ран Иваньков скончался 9 октября в больнице.

«Роль Папавы заключалась в передаче стрелку, уголовное дело в отношении которого находится в производстве Московского городского суда, указания организатора о производстве выстрела в определенный момент времени и обеспечении безопасного отхода стрелка после выстрела», — пояснили в прокуратуре.

В организации убийства Япончика обвиняют ранее судимого жителя Подмосковья Илью Симонию. В день покушения нанятые им Каха Газзаев, Муртази Шадания, Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Когда последний выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», и находившийся в ней Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика.

Газзаева, Шаданию и Джанашию обвинили по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), а также по ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Шаданию и Джанашию приговорили к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. В середине января Следственный комитет сообщал, что Бутба и Папава могут находиться на территории Абхазии.