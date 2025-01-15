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Юру Борисова номинировали на BAFTA за роль в «Аноре»

Для актера это третья номинация за роль в «Аноре», среди них был «Золотой глобус», но Борисов не получил награду. Variety прогнозирует ему место в шорт-листе «Оскара»
Юра Борисов
Юра Борисов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, передает The Hollywood Reporter.

Всего картина получила семь номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» (актриса Майки Мэдисон). Победителей объявят 16 февраля.

За роль в «Аноре» Борисова ранее номинировали на «Золотой глобус», но статуэтку в итоге забрал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль».

Variety прогнозирует, что Борисов может войти в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Объявление номинантов перенесено на 23 января на фоне масштабных лесных пожаров в Калифорнии («Оскар» ежегодно проводится в Лос-Анджелесе). Сама церемония запланирована на 2 марта.

Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США
Общество
Юрий Борисов

Главная героиня «Аноры» — стриптизерша Эни (Мэдисон), которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха Иваном (россиянин Марк Эйдельштейн). Борисов играет в «Аноре» Игоря, подручного «решалы», который присматривает за Ваней. Эйдельштейн был в лонг-листе премии BAFTA вместе с Борисовым.

За роль в «Аноре» Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучшую роль второго плана.

Родившийся в подмосковном Реутове 32-летний Борисов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — «Серебряные коньки» (Алекс), «Сто лет тому вперед» (Глот), «Калашников» (Михаил Калашников), «Т-34» (Ионов), «Купе номер шесть» (Леха) и др. По словам актера, именно после просмотра «Купе номер шесть» Шон Бейкер обратил на него внимание и предложил роль в «Аноре».

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Юра Борисов фото

Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
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