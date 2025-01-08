Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США
Актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора» получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучшую роль второго плана, говорится на сайте премии.
Также номинантами в этой категории стали Джонатан Бейли (за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
«Анора» номинирована в категории за лучший актерский состав, а сыгравшая главную роль в фильме актриса Майки Мэдисон — в категории «учшая женская роль первого плана».
Победителей объявят 23 февраля.
«Анора» — история о секс-работнице Эни, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина режиссера Шона Бэйкера вышла в октябре. 32-летний Борисов играет в «Аноре» Игоря, подручного «решалы», который присматривает за сыном олигарха — молодого человека играет россиянин Марк Эйдельштейн.
Борисов за роль в «Аноре» получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также он был номинирован на «Золотой глобус», но в итоге награду получил Киран Калкин. Кроме того, и Борисов, и Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Обладателей этой награды объявят в феврале.
Родившийся в подмосковном Реутове Борисов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — «Серебряные коньки» (Алекс), «Сто лет тому вперед» (Глот), «Калашников» (Михаил Калашников), «Т-34» (Ионов), «Купе номер шесть» (Леха) и др. По словам актера, именно после просмотра «Купе номер шесть» Шон Бейкер обратил на него внимание и предложил роль в «Аноре».
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов