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Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США

Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров США за роль в «Аноре»
Российский актер может получить награду за роль второго плана в фильме «Анора». За нее его уже наградили премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, также он был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for IMDb)

Актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора» получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучшую роль второго плана, говорится на сайте премии.

Также номинантами в этой категории стали Джонатан Бейли (за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

«Анора» номинирована в категории за лучший актерский состав, а сыгравшая главную роль в фильме актриса Майки Мэдисон — в категории «учшая женская роль первого плана».

Победителей объявят 23 февраля.

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«Анора» — история о секс-работнице Эни, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина режиссера Шона Бэйкера вышла в октябре. 32-летний Борисов играет в «Аноре» Игоря, подручного «решалы», который присматривает за сыном олигарха — молодого человека играет россиянин Марк Эйдельштейн.

Борисов за роль в «Аноре» получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также он был номинирован на «Золотой глобус», но в итоге награду получил Киран Калкин. Кроме того, и Борисов, и Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Обладателей этой награды объявят в феврале.

Родившийся в подмосковном Реутове Борисов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — «Серебряные коньки» (Алекс), «Сто лет тому вперед» (Глот), «Калашников» (Михаил Калашников), «Т-34» (Ионов), «Купе номер шесть» (Леха) и др. По словам актера, именно после просмотра «Купе номер шесть» Шон Бейкер обратил на него внимание и предложил роль в «Аноре».

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Юра Борисов премия Гильдия киноактеров США
Юра Борисов фото

Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
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