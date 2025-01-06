 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»

Другими лауреатами стали актеры из сериалов «Сегун» и «Медведь», актриса из «Олененка» и сценарист «Конклава»
Юра Борисов
Юра Борисов (Фото: Global Look Press )

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» премии «Золотой глобус» стал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль», передает Variety.

Вместе с ним на эту награду претендовали российский актер Юра Борисов («Анора»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон (Гладиатор 2), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»).

Премию за лучший сценарий получил Питер Строан («Конклав»), за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»), лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле — Джереми Аллен Уайт («Медведь»), лучшую женскую роль второго плана в телесериале — Джессика Ганнинг (Олененок), лучшую мужскую роль второго плана в телесериале — Таданобу Асано («Сегун»), лучшее стендап выступление на телевидении — Али Вонг («Али Вонг: Одинокая девушка»).

Номинант на «Золотой Глобус» и надежный парень: кого играет Юра Борисов
Life
Юра Борисов

«Анора» — история о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина режиссера Шона Бэйкера вышла в октябре. В фильме также сыграл другой россиянин, Марк Эйдельштейн.

Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, а в декабре Борисов и Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Борисов известен по ролям в лентах «Кентавр», «Купе номер 6», «Серебряные коньки», а в предстоящем байопике о поэте Александре Пушкина он сыграет главную роль.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Юра Борисов Глобус премия кинофестиваль
Материалы по теме
Аналитики предрекли GTA VI выручку больше, чем у самых кассовых фильмов
Технологии и медиа
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA
Общество
Онлайн-кинотеатры не смогут показывать фильмы без разрешения Минкультуры
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
GAM узнала о грядущей отставке премьера КанадыПолитика, 05:49
Папа римский раскритиковал монахинь за «уксусные лица»Общество, 05:21
Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»Общество, 05:05
Зеленский заявил о готовности 25 января обсудить завершение конфликтаПолитика, 04:33
Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра АбызоваОбщество, 04:05
WSJ рассказала о «пробках» на космодромах СШАБизнес, 03:48
Два человека получили ранения из-за атаки дрона в Белгородской областиПолитика, 03:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Первый город в США ввел плату за поездки в центрОбщество, 02:51
Politico назвал эпидемию и альянс Трампа с Си «черными лебедями» 2025-гоПолитика, 02:43
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопадаОбщество, 01:56
В зоне военной операции погиб поэт-песенник Олег ГегельскийПолитика, 01:42
В Британии предупредили о риске для миллионов из-за супербактерийОбщество, 01:32
Зеленский рассказал об извинениях от Лукашенко: «Володя, это не я»Политика, 00:53
Зеленский не приедет на инаугурацию ТрампаПолитика, 00:36