Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»

Другими лауреатами стали актеры из сериалов «Сегун» и «Медведь», актриса из «Олененка» и сценарист «Конклава»

Юра Борисов (Фото: Global Look Press )

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» премии «Золотой глобус» стал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль», передает Variety.

Вместе с ним на эту награду претендовали российский актер Юра Борисов («Анора»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон (Гладиатор 2), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»).

Премию за лучший сценарий получил Питер Строан («Конклав»), за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»), лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле — Джереми Аллен Уайт («Медведь»), лучшую женскую роль второго плана в телесериале — Джессика Ганнинг (Олененок), лучшую мужскую роль второго плана в телесериале — Таданобу Асано («Сегун»), лучшее стендап выступление на телевидении — Али Вонг («Али Вонг: Одинокая девушка»).

«Анора» — история о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина режиссера Шона Бэйкера вышла в октябре. В фильме также сыграл другой россиянин, Марк Эйдельштейн.

Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, а в декабре Борисов и Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Борисов известен по ролям в лентах «Кентавр», «Купе номер 6», «Серебряные коньки», а в предстоящем байопике о поэте Александре Пушкина он сыграет главную роль.