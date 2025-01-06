Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»
Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» премии «Золотой глобус» стал американский актер Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль», передает Variety.
Вместе с ним на эту награду претендовали российский актер Юра Борисов («Анора»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон (Гладиатор 2), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»).
Премию за лучший сценарий получил Питер Строан («Конклав»), за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»), лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле — Джереми Аллен Уайт («Медведь»), лучшую женскую роль второго плана в телесериале — Джессика Ганнинг (Олененок), лучшую мужскую роль второго плана в телесериале — Таданобу Асано («Сегун»), лучшее стендап выступление на телевидении — Али Вонг («Али Вонг: Одинокая девушка»).
«Анора» — история о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха. В российский прокат картина режиссера Шона Бэйкера вышла в октябре. В фильме также сыграл другой россиянин, Марк Эйдельштейн.
Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, а в декабре Борисов и Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
Борисов известен по ролям в лентах «Кентавр», «Купе номер 6», «Серебряные коньки», а в предстоящем байопике о поэте Александре Пушкина он сыграет главную роль.
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