В России вырос спрос на инженерное и платное образование «не для корочки»

ВШЭ проанализировала итоги поступления в вузы в 2024 году. Вырос спрос на инженерное и медицинское направление. Эксперты увидели готовность абитуриентов платить за образование в более привлекательном вузе не ради «корочки»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Спрос на инженерные и медицинские направления вырос

В 2024 году инженерное образование впервые стало основным драйвером набора в вузы, показал ежегодный «Мониторинг качества приема в вузы», проведенный в 2024 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования. Число студентов, принятых на инженерные специальности, увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом и составило 228,6 тыс. человек. По итогам приемной кампании прошлого года доля зачисленных на инженерные направления подготовки составила 41% от общего приема.

На презентации исследования его ведущий автор, научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что популярность выросла не только у IT-направлений, но и у специальностей, связанных с технологическими процессами. «Это впервые в России и это, конечно, отражает резкий рост спроса на квалифицированных инженеров, который предъявляют наши предприятия с 2022 года в связи с задачей технологической независимости и обрывом многих опор на глобальные технологические компании», — сказал Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС.

В 2024 году технические университеты, имеющие крупные инженерные школы, впервые заняли половину в топ-20 российских вузов по качеству приема, следует из мониторинга.

ВШЭ ведет мониторинг качества приема в вузы с 2010 года. Исследование базируется на данных из открытых источников (официальных сайтов вузов), данные собирают только об очных программах бакалавриата и специалитета. В мониторинге участвуют все российские вузы, в которые принимают по результатам ЕГЭ, в 2024 году это 803 вуза. Средние баллы ЕГЭ удалось рассчитать для 397 головных государственных университетов, 322 их филиалов и 80 негосударственных вузов.

Первые три места по качеству общего приема заняли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Иннополис. Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетное и платное отделение этих вузов составил 97, 89,9 и 87,5 соответственно.

Четвертое место заняла ВШЭ, и это единственный классический университет, вошедший в первую пятерку вузов.

Авторы мониторинга обратили внимание на то, что негосударственные вузы — Иннополис и Центральный университет — впервые вошли в лидеры по качеству приема. Центральный университет был основан в конце мая 2023 года, а Иннополис в конце 2012-го.

Согласно полученным данным, ни в одном из технических вузов, вошедших в топ-20 по качеству приема, не снизился средний балл поступления по сравнению с 2023 годом. Практически все технические вузы улучшили этот показатель по сравнению с 2022 годом.

Министр образования Валерий Фальков связал рост интереса к инженерным направлениям с запросом промышленности и предприятий, которые в последние два года «совершенно по-другому стали относиться к подготовке инженерных кадров и ко всему тому, что связано с технологическим лидерством». «Конечно, это не могло не отразиться на росте престижа профессии инженера. С другой стороны, у нас есть целая система мер, направленных на повышение качества инженерного образования и повышение престижа профессии инженера», — сказал министр в интервью «России-24».

Средний балл поступления увеличился и в трех ведущих медицинских университетах: Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова (средний балл увеличился с 80,8 до 81,7 по сравнению с 2022 годом), Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова (с 76 до 82,2), Первом государственном московском медицинском университете им. И.М. Сеченова (с 78,8 до 80,1). В то же время, согласно мониторингу, в вузах сократилось количество принятых студентов.

Ректор МФТИ и бывший министр образования Дмитрий Ливанов положительно оценил растущий интерес к инженерным и техническим программам, но вновь обратил внимание на то, что студенты могут поступить на эти направления, не сдавая ЕГЭ по физике. Обычно на такие специальности берут по результатам ЕГЭ по информатике или химии.

Ливанов отметил, что в 2024 году из поступивших 228,6 тыс. человек ЕГЭ по физике сдали только 90 тыс. «То есть больше половины бюджетных мест на инженерных направлениях подготовки заняты абитуриентами, которые по сути не готовы к освоению инженерных программ, поскольку физика является необходимым и ключевым элементом инженерной подготовки», — указал он.

Согласно данным hh.ru, зарплаты россиян, работающих по инженерным специальностям в первой половине 2024 года выросли на 16–24%. Наиболее заметно выросли зарплаты системных инженеров (+24%), DevOps-инженеров, сервисных инженеров, механиков, конструкторов и проектировщиков (+21% для каждой специальности). По подсчетам сервиса, самые высокие зарплаты предлагают DevOps-инженерам — в среднем 250 тыс. руб., главным инженерам проектов — в среднем 132 тыс. руб, инженерам пусконаладочных работ — 105 тыс. руб. и сметчикам — 102 тыс. руб.

Авторы мониторинга также сравнили набор в университетах, которые участвуют в пилотном проекте по внедрению новой национальной системы образования. Улучшили качество приема по сравнению с 2022 годом три из шести таких вузов: НИТУ МИСиС (рост на 4,3 балла), Санкт-Петербургский горный университет (рост на 2,1 балла) и МАИ (рост на 0,9 балла). Авторы отмечают, что все эти вузы — инженерные.

Неинженерные «пилотные» университеты, наоборот, показали небольшое снижение качества приема по сравнению с 2022 годом. Так, средний балл поступления в Томском государственный университете снизился на 2,3 балла, в Балтийском федеральном университете им. И. Канта — на 1,9 балла к 2022 году, но в сравнении с 2023 годом увеличился на 1,1 балла, а в Московском педагогическом государственном университете средний балл снизился на 0,5 в сравнении с 2022 годом и на 1,5 балла в сравнении с 2023 годом.

Какие направления выбирают

В топ-10 направлений по качеству приема в 2024 году вошли шесть гуманитарных. Лидирует «востоковедение и африканистика», хотя средний балл поступления на это направление снизился с 80,6 до 79,3, а количество принятых абитуриентов уменьшилось на 6,7% — всего в прошлом году приняли 1,6 тыс. человек. Направление «теория искусств» заняло пятое место по качеству приема, «политология» — шестое, «филология» — седьмое место, «социология» — восьмое, «история» и «философия» замыкают десятку. Однако по всем этим направлениям на несколько баллов снизилось качество приема.

На все технические направления из первой десятки, напротив, средний балл поступления вырос. На направлении «ядерные физика и технологии» — с 73,4 до 77,1 баллов, «физика» — с 74,1 до 76,7 баллов, «математика» — с 76,2 до 76,3 баллов. Набор в 2024 году уменьшился только на физику — на 5,03% до 5,2 тыс. студентов, на два других направления студентов взяли больше, чем в прошлые годы. На математическое направление поступили 16,5 тыс. студентов, а на «ядерную физику и технологии» — 1,8 тыс. человек.

Спрос на платное образование

Существенно в 2024 году выросло количество студентов, поступивших на обучение на платной основе, — на 9,8% или на 15,3 тыс. человек больше, чем в 2023 году. Средний балл приема по договорной основе составил 64,1 балл. Это на 0,8 баллов меньше, чем годом ранее, но, по словам авторов исследования, это «очень небольшое падение». Число зачисленных на бюджет в 2024 году выросло меньше — на 1,6%, а средний балл составил 70,2.

Кузьминов отметил, что это указывает на формирование в России культуры готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование.

Также, по словам Кузьминова, высокий набор на платную форму обучения в основном наблюдается в вузах, которые предъявляют наиболее высокие требования к поступающим, и это не самые дешевые университеты. «Это значит, что такие студенты могли бы поступить на бюджет в вузы слабее, но они сознательно собирают деньги, пользуются образовательным кредитом, и выбирают инвестицию в образование в более сложном и привлекательном для них вузе», — сказал Кузьминов. Он также отметил, что спрос на платное образование растет вместе с его стоимостью.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что платный прием в вузе за два года увеличился на 25%, причем это увеличение приходится не на IT- специальности. По словам Гордина, речь идет о классических инженерных дисциплинах, таких как радиоэлектроника, оптика, машиностроение, боеприпасы, а также артиллерийское вооружение. Стоимость обучения на первом курсе составляет от 399 тыс. руб в год.

Также, согласно данным мониторинга, фиксируется сокращение спроса на платное обучение по социально-экономическим и гуманитарным специальностям. В то же время, это снижение не затрагивает топовые вузы. По словам Кузьминова, это означает, что сейчас на гуманитарные направления поступают сознательно, а не в качестве подстраховки или «ради корочки».