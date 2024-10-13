Вузы проверили «предрасудок» об олимпиадниках и поступивших по ЕГЭ

Хотя победителей олимпиад принимают в вузы без учета ЕГЭ, их знания и последующая успеваемость не уступает тем, кто поступил по результатам экзаменов, сообщили РБК в вузах. Там также отметили высокую креативность олимпиадников

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как олимпиадники учатся в вузах

Студенты-олимпиадники превосходят тех, кто поступил по баллам ЕГЭ, как по успеваемости, так и по внеучебной активности и многим психологическим характеристикам. К такому выводу пришли в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», где проанализировали показатели 13,9 тыс. студентов, в том числе 2,9 тыс. олимпиадников, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год.

По большинству базовых предметов (125 из 140 рассмотренных) средний балл олимпиадника превысил средний балл поступивших на других основаниях — причем наиболее значимое превышение среднего балла зафиксировано по профильным предметам, таким как информатика, математика, физика и химия, показало исследование вуза.

«Не подтвердился предрассудок, что поступающие благодаря победам в олимпиадах пренебрегают единым государственным экзаменом. Средний балл по ЕГЭ по профильным предметам у олимпиадников выше, чем у «егэшников», — указали авторы исследования МИФИ. За последние десять лет среди поступивших в университет самый высокий балл ЕГЭ по двум профильным предметам — 174,96 — был у абитуриентов, которые до поступления участвовали в инженерных конкурсах, были победителями или призерами олимпиад.

Дискуссия о том, что абитуриенты, сделавшие ставку на поступление по результатам олимпиады, а не ЕГЭ, идут не первый год. Согласно правилам поступления, абитуриенты, которые являются победителями и призерами всероссийских олимпиад, не сдают вступительные испытания и зачисляются в приоритетном порядке, но им нужно подкрепить результат олимпиады, получив не менее 75 баллов на ЕГЭ по предмету олимпиады. В вузах не регламентировано четкое количество мест, которое могут занять такие абитуриенты: сначала зачисляют их, а потом остальных в рамках общего конкурса. Критики зачисления олимпиадников, считают, что они могут уступать по объему знаний тем, кто при поступлении сдал на высокие баллы все необходимые ЕГЭ

Лучшую успеваемость олимпиадников заметили и в университете ИТМО. По словам начальника отдела организации приема Алексея Итина, те, кто поступил по результатам олимпиад, учатся лучше, дольше получают стипендию и в целом более успешны. «В ИТМО есть программы, где 80% студентов — олимпиадники. Такие ребята чаще себя проявляют в проектной деятельности, участвуют в различных активностях», — рассказал Итин РБК.

Не выявили прямой связи между победами в олимпиадах и последующей высокой результативностью в учебе в Университете науки и технологий МИСИС. Все зависит от мотивации студента и уровня подготовки по конкретным предметам, которые преобладают в учебном плане, заявили РБК в вузе.

В Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы РБК сообщили, что успеваемость олимпиадников и студентов, поступивших по ЕГЭ, находится на одном уровне. Как сообщила пресс-служба университета, в течение трех лет (с 2020 по 2023 годы) средний балл первокурсников, которые поступили по результатам олимпиад без вступительных испытаний, варьируется от 84 до 87 баллов, а у тех, кто поступил на бюджет по результатам ЕГЭ — от 84 до 85 баллов. «Как минимум 50% олимпиадников и высокобалльников учатся на «отлично», остальные — на «отлично» и «хорошо», — привели данные в вузе. В соответствии с балльно-рейтинговой системой РУДН, оценку «пять» студент получает, набрав 86 баллов и более из 100, а оценка «хорошо» начинается с 69 баллов.

В МГТУ им. Баумана проводят входное тестирования оценки уровня знания первокурсников по математике и физике, по статистке — поступившие по олимпиадам студенты сдают его либо также, либо лучше тех, кто поступил по ЕГЭ, сообщили РБК в университете. Согласно статике приема, поступившие без вступительных испытаний имеют схожий средний балл ЕГЭ с поступившими по общему конкурсу. В 2024 году средний балл ЕГЭ на общий конкурс в технический университет составил 88,5 баллов, а у поступивших без экзамена 85,5 баллов.

По отчислениям, согласно исследованию МИФИ, из вуза уходит больше студентов, не имевших преимущественного поступления — среди олимпиадников процент отчислений составил 19,97%, а среди поступивших по баллам ЕГЭ — 26,37%.

Чем выделяются студенты-олимпиадники

Исследование МИФИ показало, что олимпиадников отличают самодостаточность, высокая познавательная мотивация, стремление к разнообразию и переменам, креативность и творческое мышление, а для неолимпиадников более характерен аналитический и прагматический тип мышления.

Абитуриенты-олимпиадники помимо хорошей подготовки к ЕГЭ готовились к решению нестандартных и творческих задач, что указывает на их работоспособность и любознательность, они готовы осваивать большие объемы нового материала, и практически не сталкиваются с трудностями при обучении в вузе, сообщили в МГТУ им. Баумана.

При этом студенты, поступившие в МИФИ по результатам ЕГЭ, превосходят олимпиадников в предметах, требующих коммуникативной компетентности, в том числе в изучении иностранных языков. Кроме того, они показывают себя сильнее в ЕГЭ по русскому языку. По мнению авторов исследования, такие студенты при подготовке к поступлению распределяют силы на все экзамены более равномерно.

Что касается трудоустройства — начало карьерных траекторий у двух категорий студентов также, как правило, отличаются, показало исследование МИФИ. Олимпиадники чаще выбирают работу, требующую способности получать принципиально новые результаты (исследования, разработка новых технологий и др.), а поступившие на общих основаниях чаще выбирают работу, предполагающую решение задач в соответствии с заранее установленными требованиями к их результатам и порядку выполнения.

Приемная кампания этого года снова вызвала дискуссии о правилах зачисления льготных категорий, в том числе победителей олимпиад. Так в Сеченовском медуниверситете после первой волны набора не осталось мест для желающих поступить на основании ЕГЭ и вступительных испытаний. После зачисления абитуриентов в приоритетном порядке, включая льготников и целевиков, все оставшиеся бюджетные места заняли победители и призеры олимпиад — 278 человек. Это вызвало возмущение других выпускников и их родителей. В вузе пояснили, что сложилась уникальная ситуация — таких абитуриентов оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест.

Ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин в ходе кампании говорил, что увеличение числа абитуриентов, имеющих право поступить без вступительных испытаний сокращает количество бюджетных мест на общий конкурс и сильно поднимает проходной балл.

В Минобрнауки отреагировали сообщив, что планируют ввести меры, для исключения подобных ситуаций. В частности, в министерстве предложили зачислять без вступительных испытаний только победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также победителей и призеров олимпиад школьников 1-го и 2-го уровней. Среди предложений также ограничение квоты на прием — не более 70% поступающих по результатам олимпиад от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. Министерство обещало обсудить этот вопрос с профессиональным сообществом.

РБК направил запрос в Министерство науки и высшего образования.