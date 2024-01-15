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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС к 5 годам условно за растрату

Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС к 5 годам условно по делу о растрате
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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки
Экс-главу института госслужбы и управления РАНХиГС Барцица приговорили в пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Бывшая замдекана ИГСУ и экс-декан другого факультета получили по 4 года условно по этому делу
Игорь Барциц
Игорь Барциц (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Таганский суд Москвы приговорил бывшего директора института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам лишения свободы условно по делу об особо крупной растрате (ч.4 ст. 160 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Бывшему заместителю декана ИГСУ и заведующей кафедрой антикризисного управления социально-экономическими системами Галине Ивлевой и экс-декану факультета госуправления экономикой Светлане Лариной суд назначил по четыре года лишения свободы условно. Каждый из фигурантов также оштрафован на 1 млн руб.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск, поданный РАНХиГС. С фигурантов дела солидарно взыскали 53 074 800 руб. материального ущерба.

Согласно карточке в базе данных суда, дело в отношении Барцица, Лариной и Ивлевой по статье о растрате было зарегистрировано в июле 2022 года.

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В конце декабря 2020 года ФСБ сообщила о выявлении схемы хищения государственных средств в ИГСУ РАНХиГС. В спецслужбе сообщили, сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По этому факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках дела Ларина была задержана с поличным при получении денег. В декабре 2022 года в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере объявили бывшего начальника отдела ИГСУ Аслана Фейзбу. В РАНХиГС тогда поясняли, что это связано с делом, возбужденным в 2020 году. ТАСС писал, что Фейзба — фигурант дела в отношении Барцица. Тот в свою очередь признал свою вину и полностью возместил ущерб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
РАНХиГС растрата приговор условный срок
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