Экс-начальника отдела РАНХиГС обвинили в растрате и объявили в розыск

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 15:28
Лавров назвал условие для переговоров по Украине Политика, 15:27
Какие требования учесть поставщикам, чтобы получить крупный заказ Pro, 15:24
Стала известна стоимость чемпионского пояса поединка Исмаилова и Шлеменко Спорт, 15:20
Парламент Белоруссии одобрил уголовную ответственность за фейки Политика, 15:20
Ozon скрыл карточки книг с «пропагандой ЛГБТ» Общество, 15:20
Тишина пустых поездов. Дмитрий Данилов — о магии железных дорог Стиль, 15:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 15:17
Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга Крипто, 15:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:13
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге Бизнес, 15:09
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:05
6 декабря состоялся форум гражданского участия Пресс-релиз, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:04
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
0 

Экс-начальника отдела РАНХиГС обвинили в растрате и объявили в розыск

В Москве обвинили в растрате и заочно арестовали экс-сотрудника института при РАНХиГС
Аслана Фейзбу объявили в международный розыск, он стал фигурантом дела в отношении директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Бывшего начальника отдела Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслана Фейзбу, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, соответствующая карточка имеется в базе данных столичных судов.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (статья 160 Уголовного кодекса с максимальным наказанием в виде десяти лет лишения свободы) Фейзбы Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», — сказал собеседник агентства, уточнив, что меру пресечения определил Лефортовский суд Москвы.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили РБК, что следственные действия проводятся по делу, которое было возбуждено два года назад. «Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года», — отметили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда. ТАСС в суде сообщили, что избрание меры пресечения пока не обжаловано, в пресс-службе академии отметили, что Фейзба не работает в РАНХиГС с 2021 года.

Агентство со ссылкой на другой источник в правоохранительных органах отмечает, что Фейзба — фигурант уголовного дела в отношении директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица, арестованного ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб, следствие против него еще идет.

В конце декабря 2020 года ФСБ сообщила о выявлении схемы хищения государственных средств в РАНХиГС. В спецслужбе сообщили, что пресекли «противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС». Силовики пояснили, что сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По этому факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения и штраф) ).

Читайте на РБК Pro
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland Всё шло так хорошо: как инвестору понять, что компания на грани краха

При получении денег от подчиненных с поличным был задержан один из фигурантов дела. Задержанной оказалась декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, Лефортовский суд ее отправил под домашний арест. В центре общественных связей вуза сообщили ТАСС, что выявить хищения средств одним из деканов позволил внутренний финансовый мониторинг РАНХиГС. «Финансовые злоупотребления указанных лиц не коснулись бюджетных средств», — отметил в пресс-службе вуза.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Анастасия Серова Анастасия Серова
РАНХиГС обвинения растрата арест Лефортовский суд
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Задержан экс-глава правительства Кузбасса
Политика
Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины
Политика
В Ростовской области задержали обстрелявшего полицейских мужчину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter