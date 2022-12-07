В Москве обвинили в растрате и заочно арестовали экс-сотрудника института при РАНХиГС

Экс-начальника отдела РАНХиГС обвинили в растрате и объявили в розыск

Аслана Фейзбу объявили в международный розыск, он стал фигурантом дела в отношении директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Бывшего начальника отдела Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслана Фейзбу, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, соответствующая карточка имеется в базе данных столичных судов.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (статья 160 Уголовного кодекса с максимальным наказанием в виде десяти лет лишения свободы) Фейзбы Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест», — сказал собеседник агентства, уточнив, что меру пресечения определил Лефортовский суд Москвы.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили РБК, что следственные действия проводятся по делу, которое было возбуждено два года назад. «Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года», — отметили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда. ТАСС в суде сообщили, что избрание меры пресечения пока не обжаловано, в пресс-службе академии отметили, что Фейзба не работает в РАНХиГС с 2021 года.

Агентство со ссылкой на другой источник в правоохранительных органах отмечает, что Фейзба — фигурант уголовного дела в отношении директора РАНХиГС профессора Игоря Барцица, арестованного ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб, следствие против него еще идет.

В конце декабря 2020 года ФСБ сообщила о выявлении схемы хищения государственных средств в РАНХиГС. В спецслужбе сообщили, что пресекли «противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС». Силовики пояснили, что сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По этому факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения и штраф) ).

При получении денег от подчиненных с поличным был задержан один из фигурантов дела. Задержанной оказалась декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, Лефортовский суд ее отправил под домашний арест. В центре общественных связей вуза сообщили ТАСС, что выявить хищения средств одним из деканов позволил внутренний финансовый мониторинг РАНХиГС. «Финансовые злоупотребления указанных лиц не коснулись бюджетных средств», — отметил в пресс-службе вуза.