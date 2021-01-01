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ФСБ задержала декана факультета РАНХиГС по подозрению в мошенничестве

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ выявила схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС», — говорится в сообщении. По данным силовиков, сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

По данному факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»). При получении денежных средств от подчиненных с поличным был задержан один из фигурантов дела. Задержанной оказалась декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина — решением Лефортовского суда Москвы ее отправили под домашний арест, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
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