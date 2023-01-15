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Власти Японии изучат приравнивание COVID к гриппу

Власти Японии изучат приравнивание COVID к гриппу и отмену ношения масок в помещении
Власти рассматривают возможность понижения статуса коронавируса до сезонного гриппа, что позволит отменить рекомендацию по ношению масок в помещении

Правительство Японии изучает возможность понижения статуса коронавируса до аналогичного сезонному гриппу — с класса 2 до класса 5, это позволит отменить рекомендацию по ношению масок в помещении, пишут со ссылкой на источники Tokyo Shimbun и Japan Times.

Рекомендация сохранится для тех, кто не может соблюдать социальную дистанцию или у кого обнаружены симптомы коронавируса.

Изменение политики в отношении COVID-19 может произойти уже весной, отметил собеседник Japan Times. К пересмотру правил призывают некоторые члены парламента, в том числе депутаты от правящей Либерально-демократической партии.

По данным на 14 января, в Японии выявлен за сутки 132 071 случай заболевания COVID-19, умерли 503 человека. Всего с начала мая 2020 года коронавирус был обнаружен более чем у 31,3 млн человек, умерли свыше 62,2 тыс.

Осенью страна отменила большинство ограничений на въезд иностранцев, веденных из-за пандемии. Однако с конца декабря власти ужесточили меры для тех, кто приезжает из Китая: они должны сдавать тест при въезде в Японию.

Китай смягчил политику нулевой терпимости к коронавирусу в начале декабря, что привело к вспышке заболевания: в прошлом месяце COVID-19 заразились почти 250 млн жителей страны, сообщал Bloomberg. На этой неделе власти признали, что за месяц от COVID-19 умерли почти 60 тыс. человек.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
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