В Японии начнут тестировать на COVID-19 приезжающих из Китая

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Япония с 30 декабря ужесточит пограничный контроль для прибывающих из Китая из-за роста в случаев заражения коронавирусом в этой стране, заявил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, передает Japan Times.

Всех туристов из Китая и всех, кто находился на территории материкового Китая в течение последних семи дней, будут по прибытии в Японию тестировать на COVID-19. Тех, у кого выявят вирус, отправят на недельный карантин. Количество авиарейсов из Китая будут контролировать, чтобы предотвратить внезапный рост заражения COVID-19.

Япония открыла границы для иностранных туристов в октябре после двух с половиной лет ограничений.

Власти Китая 8 января смягчат ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, объявила Национальная комиссия здравоохранения. Прибывающих в страну перестанут отправлять на обязательный карантин, въехать можно будет с отрицательным тестом на COVID-19. Кроме того, с 8 января отменят ограничение количества международных пассажирских рейсов и занятых пассажирских мест.

Власти КНР с 2020 года придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, подразумевающей строгие ограничения и возможность введения карантина, который мог охватывать целые города или районы. На этом фоне в стране начались протесты. После этого Национальная комиссия здравоохранения начала смягчать ограничения, в частности время домашнего карантина для контактировавших с заболевшими сократили до трех дней.

Быстрая отмена ограничений привела к новой вспышке заболевания. В декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР — 18% населения страны, сообщал Bloomberg по ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, которые обсуждались на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения КНР. Только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 млн человек.