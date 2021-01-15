«Российская газета» опровергла сообщение о переходе директора ФСО в ФСБ

В статье говорилось, что кадровые перестановки не связаны с какими-либо скандалами. Через несколько часов заметка пропала с сайта газеты, а позже появилось сообщение о том, что информация в ней была недостоверной

Дмитрий Кочнев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Российская газета» выпустила опровержение, в котором сообщила, что ранее опубликованная ею информация о переходе директора Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрия Кочнева в ФСБ является недостоверной.

15 января на сайте «Российской газеты» опубликована недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Редакция «Российской газеты» приносит извинения читателям за публикацию этой недостоверной информации», — говорится в публикации издания.

Оригинальная статья появилась на сайте «Российской газеты» в 5:00 мск 15 января. В ней говорилось со ссылкой на источники, что Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. В тексте также уточнялось, что кадровые перестановки не связаны «ни с какими скандалами».

Временно исполняющим обязанности директора ФСО в статье был назван первый замдиректора Олег Климентьев. При этом самым вероятным кандидатом на должность главы спецслужбы назвали руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.