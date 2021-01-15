«Российская газета» опровергла сообщение о переходе директора ФСО в ФСБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 13:58
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 35 человек Общество, 14:29 СК сообщил детали нового дела против Захарченко по взяткам на ₽1,4 млрд Общество, 14:25 На Красной площади заработает пункт вакцинации от коронавируса Общество, 14:22 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 14:17 Американские эксперты рассказали о будущем Трампа. Видео Политика, 14:13 Какими способами следует защищать деловую репутацию в суде Pro, 14:12 АвтоВАЗ назвал цены на самые доступные версии Lada XRay Cross Авто, 14:12 Французский мотогонщик скончался после аварии на «Дакаре» Спорт, 14:08 «Любой может начать майнить». Как изменится добыча биткоина в 2021 году Крипто, 14:05 Россия начала выход из договора по открытому небу Политика, 14:05 В Британии по ошибке удалили 150 тыс. записей из полицейской базы данных Общество, 13:59 Россияне назвали идеальный тип жилья Недвижимость, 13:54 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 13:48 В Минцифры не увидели причин повышать тарифы на сотовую связь в январе Экономика, 13:38
Общество ,  
0 

«Российская газета» опровергла сообщение о переходе директора ФСО в ФСБ

В статье говорилось, что кадровые перестановки не связаны с какими-либо скандалами. Через несколько часов заметка пропала с сайта газеты, а позже появилось сообщение о том, что информация в ней была недостоверной
Дмитрий Кочнев
Дмитрий Кочнев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Российская газета» выпустила опровержение, в котором сообщила, что ранее опубликованная ею информация о переходе директора Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрия Кочнева в ФСБ является недостоверной.

15 января на сайте «Российской газеты» опубликована недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Редакция «Российской газеты» приносит извинения читателям за публикацию этой недостоверной информации», — говорится в публикации издания.

Оригинальная статья появилась на сайте «Российской газеты» в 5:00 мск 15 января. В ней говорилось со ссылкой на источники, что Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. В тексте также уточнялось, что кадровые перестановки не связаны «ни с какими скандалами».

Временно исполняющим обязанности директора ФСО в статье был назван первый замдиректора Олег Климентьев. При этом самым вероятным кандидатом на должность главы спецслужбы назвали руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.

СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ
Общество
Дмитрий Кочнев

Автор
Мария Лисицына
ФСО ФСБ опровержение кадровые перестановки «Российская газета» Дмитрий Кочнев
Материалы по теме
СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ
Общество
Песков назвал личные трагедии причинами самоубийств сотрудников ФСО
Общество
СМИ сообщили о самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter