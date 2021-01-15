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СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны, которая занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, покидает свой пост, написала «Российская газета». Дмитрия Кочнева перевели на работу в ФСБ, говорилось в статье
Дмитрий Кочнев
Дмитрий Кочнев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбе. Позднее заметка пропала с сайта газеты без объяснения причин.

По данным газеты, временно исполняющим дела директора ФСО пока назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Главным кандидатом на пост главы спецслужбы собеседники издания называют 56-летнего руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.

«Российская газета» пишет, что кадровые перестановки не связаны «ни с какими скандалами».

В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник ФСО
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Дмитрий Кочнев руководил ФСО с мая 2016 года.

В конце прошлого года всего за месяц стало известно о самоубийствах двух сотрудников ФСО в Москве. Первый сотрудник ФСО умер в конце ноября. По информации Telegram-канала Baza, он служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента. Источник ТАСС опроверг это и указал, что мужчина покончил с собой на территории Кремля во время несения службы. Telegram-канал также писал, что, по словам коллег погибшего, причиной произошедшего могли стать его многочисленные и неоплачиваемые переработки. В конце декабря источники РБК сообщили, что в Останкинском районе Москвы покончил с собой еще один сотрудник ФСО. Он был подполковником ФСО — заместителем начальника отделения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что причиной самоубийств могли стать условия работы сотрудников ФСО. «Это человеческая, личная трагедия. Причины предыдущего случая — это не было связано с многочисленными переработками, это неверная информация. Это связано исключительно с личными причинами», — заявлял он.

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Кроме того, в конце декабря русская служба Би-би-си выяснила, что сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) несколько лет передавали данные маршрутов передвижения первых лиц России через групповые чаты в WhatsApp. Такая информация должна передаваться по спецсвязи только сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона. Этот спецбатальон МВД вместе с Федеральной службой охраны (ФСО) и ведомственными службами безопасности сопровождает кортежи президента Владимира Путина и высокопоставленных чиновников.

Автор
Георгий Тадтаев
ФСБ ФСО
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Песков назвал личные трагедии причинами самоубийств сотрудников ФСО
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