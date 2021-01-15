СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны, которая занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, покидает свой пост, написала «Российская газета». Дмитрия Кочнева перевели на работу в ФСБ, говорилось в статье

Дмитрий Кочнев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбе. Позднее заметка пропала с сайта газеты без объяснения причин.

По данным газеты, временно исполняющим дела директора ФСО пока назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Главным кандидатом на пост главы спецслужбы собеседники издания называют 56-летнего руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.

«Российская газета» пишет, что кадровые перестановки не связаны «ни с какими скандалами».



Дмитрий Кочнев руководил ФСО с мая 2016 года.

В конце прошлого года всего за месяц стало известно о самоубийствах двух сотрудников ФСО в Москве. Первый сотрудник ФСО умер в конце ноября. По информации Telegram-канала Baza, он служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента. Источник ТАСС опроверг это и указал, что мужчина покончил с собой на территории Кремля во время несения службы. Telegram-канал также писал, что, по словам коллег погибшего, причиной произошедшего могли стать его многочисленные и неоплачиваемые переработки. В конце декабря источники РБК сообщили, что в Останкинском районе Москвы покончил с собой еще один сотрудник ФСО. Он был подполковником ФСО — заместителем начальника отделения.