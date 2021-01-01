Песков назвал личные трагедии причинами самоубийств сотрудников ФСО

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Смерти двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), покончивших с собой в Москве за один месяц, являются личными трагедиями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это человеческая, личная трагедия. Причины предыдущего случая — это не было связано с многочисленными переработками, это неверная информация. Это связано исключительно с личными причинами», — указал он.

Первый сотрудник ФСО умер в конце ноября. По информации Telegram-канала Baza, он служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента. Источник ТАСС опроверг это и указал, что мужчина покончил с собой на территории Кремля во время несения службы. Telegram-канал также писал, что по словам коллег погибшего, причиной произошедшего могли стать его многочисленные и неоплачиваемые переработки.

Ранее на этой неделе источники РБК сообщили, что в Останкинском районе Москвы покончил с собой еще один сотрудник ФСО. Он был подполковником ФСО — заместителем начальника отделения. Тело нашли под окнами дома, в квартире полиция обнаружила предсмертную записку.