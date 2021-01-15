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В Британии по ошибке удалили 150 тыс. записей из полицейской базы данных

В результате технической ошибки исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, задержаниях и арестах. В МВД заверили, что речь идет не об уголовниках, а о людях, которых отпустили после задержания без дальнейших действий
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Из общенациональной базы данных полиции Великобритании (PNC) в результате технической ошибки были стерты записи о 150 тыс. нарушителей. Об этом сообщила The Times.

Как пишет издание, исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов.

Позже в британском МВД подтвердили факт удаления части базы. В министерстве отметили, что речь идет об удалении данных о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали. Сейчас в правоохранительных органах оценивают ущерб.

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Однако Times сообщает, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Вдобавок техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы, из-за чего на два дня пришлось приостановить обработку заявок на выдачу виз.

Газета уточняет, что ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC из-за сбоя в программном обеспечении и никак не связана с кибератаками. По информации Times, оценка нанесенного ущерба может вырасти после того, как в МВД точно поймут масштаб инцидента.

PNC — общенациональная база данных и один из ключевых инструментов полиции. Она позволяет в режиме реального времени проверять людей и транспортные средства. Сведения о задержанных и отпущенных без дальнейших разбирательств гражданах хранятся три года, после чего автоматически удаляются. Полиция может продлить срок их хранения в случае необходимости.

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В базе содержались строки с номерами и сериями паспортов граждан, каждая из них оценивалась в $1 при оптовой покупке и в $1,5 при продаже в розницу. Продавец информации на одном из форумов теневого интернета сообщил, что ему удалось продать уже более 30 тыс. пакетов.

По его словам, ничего уникального в этой информации нет, но спрос на нее обусловлен актуальностью данных. Их можно использовать в сочетании с другой информацией для обновления уже имеющихся баз.

Автор
Михаил Котляр
Великобритания база данных техническая ошибка полиция
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