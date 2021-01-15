В Британии по ошибке удалили 150 тыс. записей из полицейской базы данных

В результате технической ошибки исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, задержаниях и арестах. В МВД заверили, что речь идет не об уголовниках, а о людях, которых отпустили после задержания без дальнейших действий

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Из общенациональной базы данных полиции Великобритании (PNC) в результате технической ошибки были стерты записи о 150 тыс. нарушителей. Об этом сообщила The Times.

Как пишет издание, исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов.

Позже в британском МВД подтвердили факт удаления части базы. В министерстве отметили, что речь идет об удалении данных о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали. Сейчас в правоохранительных органах оценивают ущерб.

Однако Times сообщает, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Вдобавок техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы, из-за чего на два дня пришлось приостановить обработку заявок на выдачу виз.