СМИ узнали о планах мэрии Москвы закрыть проект по сбору данных пешеходов

Из-за последних обновлений iOS и Android следить за перемещениями граждан по MAC-адресам стало невозможно. При этом подрядчик уже получил часть средств за выполненные работы. На момент контракта с ним обновления ОС уже вышли

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Московские власти могут свернуть проект запуска системы мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в мэрии столицы.

В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на 153 млн руб. о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них.

АПК должны были разместить на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. По планам эти комплексы должны были отслеживать передвижения пешеходов по MAC-адресам (присваиваемый гаджету уникальный сетевой идентификатор). Данные хотели передавать в московский департамент информационных технологий. На их основе власти планировали формировать более точные карты пассажиропотока и оптимизировать работу общественного транспорта.

Сейчас от этого проекта могут отказаться из-за последних обновлений операционных систем Android и iOS, которые ввели функцию динамичного обновления MAC-адресов. По данным «Коммерсанта», технические специалисты мэрии пытаются найти выход из ситуации, но, вероятно, работы по внедрению системы мониторинга все же свернут.