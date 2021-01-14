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СМИ узнали о планах мэрии Москвы закрыть проект по сбору данных пешеходов

Из-за последних обновлений iOS и Android следить за перемещениями граждан по MAC-адресам стало невозможно. При этом подрядчик уже получил часть средств за выполненные работы. На момент контракта с ним обновления ОС уже вышли
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Московские власти могут свернуть проект запуска системы мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в мэрии столицы.

В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на 153 млн руб. о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них.

АПК должны были разместить на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. По планам эти комплексы должны были отслеживать передвижения пешеходов по MAC-адресам (присваиваемый гаджету уникальный сетевой идентификатор). Данные хотели передавать в московский департамент информационных технологий. На их основе власти планировали формировать более точные карты пассажиропотока и оптимизировать работу общественного транспорта.

Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сейчас от этого проекта могут отказаться из-за последних обновлений операционных систем Android и iOS, которые ввели функцию динамичного обновления MAC-адресов. По данным «Коммерсанта», технические специалисты мэрии пытаются найти выход из ситуации, но, вероятно, работы по внедрению системы мониторинга все же свернут.

Издание отмечает, что подрядчик — ООО «Информационные технологии будущего» — уже в конце декабря завершил первый этап работ, смонтировал все аппаратные комплексы и получил за это от заказчика 62,8 млн руб. При этом на момент заключения контракта между фирмой и ЦОДД Москвы уже было известно об обновлениях операционных систем для смартфонов (они вышли в сентябре), предусматривающих динамическую смену MAC-адресов.

В ЦОДД сообщили изданию, что не в курсе планов по сворачиванию проекта. В «Информационных технологиях будущего» не ответили на запрос.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн допустил, что непредусмотрительность чиновников может привести к проверке закупки. Он отметил, что технологическое развитие быстрее бюрократии. «Если тем, кто проводил закупку, изначально было ясно, что технология устареет, то потраченные средства являются прямым ущербом бюджету», — сказал депутат.

Осенью, когда стало известно об аукционе, эксперты говорили, что с помощью новой системы мониторинга власти столицы хотят отслеживать перемещения граждан в обход мобильных операторов, которые собирают и хранят подобную информацию, но делятся ею только по запросам.

При этом планировалось, что информация о пассажиропотоке и пешеходах будет обезличенной, поскольку MAC-адреса смартфонов никак не привязаны к личности их владельцев.

Автор
Михаил Котляр
Москва пешеходы пассажиропоток смартфоны мониторинг
Материалы по теме
Мэрия Москвы захотела следить за пассажирами через смартфоны
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
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