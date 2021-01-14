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Собянин продлил дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, согласно указу Собянина, с понедельника, 18 января школьники всех классов приступают к обучению в обычном режиме.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года», — отметил мэр.

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вузы дистанционное обучение Сергей Собянин
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