Собянин продлил дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, согласно указу Собянина, с понедельника, 18 января школьники всех классов приступают к обучению в обычном режиме.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года», — отметил мэр.

Материал дополняется