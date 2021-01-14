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Школы возобновили очные занятия в большинстве регионов России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В подавляющем большинстве регионов России школы возобновили очные занятия после новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты», — сказал министр, добавив, что аналогичное решение приняла 14 января и Москва.

По его словам, это возвращение школьников к оффлайн-обучению можно оценить как «отрадный факт», который говорит об эффективности работы Минпросвета с регионами в области защиты здоровья.

Материал дополняется

школы образование дистанционное обучение коронавирус Сергей Кравцов
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