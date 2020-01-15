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Мединский усомнился в возможности разрешить показ всех частей «Дау»

Режиссер «Дау» планирует через суд добиться отмены решения Минкультуры, запретившего четыре эпизода его проекта. Глава ведомства в ответ предложил создателям ленты убедить МВД разрешить проезд на красный свет
Лев Ландау (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Министр культуры Владимир Мединский не считает возможной выдачу прокатного удостоверения запрещенным к показу частям фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

На сообщения об иске авторов картины против министерства Мединский отреагировал «в саркастическом ключе, предложив создателям, к примеру, попробовать убедить МВД разрешить проезд на красный свет», заявили в пресс-службе.

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«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Съемки фильма начались в 2008 году, ради проекта режиссер построил на базе заброшенного бассейна под Харьковом декорации физико-технического института, в котором Ландау работал.

В ноябре 2019 года Минкультуры отказало в прокатном удостоверении четырем из десяти эпизодов проекта, объяснив свое решение содержанием в ленте порнографических материалов. Мединский пояснил, что запрещенные эпизоды можно показать в интернете с предупреждением об их содержании, передает ТАСС.

Хржановский не согласился с такой оценкой. В фильме есть откровенные сцены, однако они являются частью художественного образа, считает режиссер. Он высказал мнение, что комиссия Минкультуры не должна мешать взрослой аудитории смотреть фильм, отметив, что у ленты существуют возрастные ограничения.

В середине января представитель проекта «Дау» в России Дарья Виолина заявила, что режиссер планирует обратиться в суд и опротестовать решение Минкультуры о невыдаче прокатных удостоверений.

Авторы: Ирина Парфентьева, Константин Нагаев
Теги: Владимир Мединский, Андрей Хржановский
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