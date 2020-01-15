Мединский усомнился в возможности разрешить показ всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский не считает возможной выдачу прокатного удостоверения запрещенным к показу частям фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.
На сообщения об иске авторов картины против министерства Мединский отреагировал «в саркастическом ключе, предложив создателям, к примеру, попробовать убедить МВД разрешить проезд на красный свет», заявили в пресс-службе.
«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Съемки фильма начались в 2008 году, ради проекта режиссер построил на базе заброшенного бассейна под Харьковом декорации физико-технического института, в котором Ландау работал.
В ноябре 2019 года Минкультуры отказало в прокатном удостоверении четырем из десяти эпизодов проекта, объяснив свое решение содержанием в ленте порнографических материалов. Мединский пояснил, что запрещенные эпизоды можно показать в интернете с предупреждением об их содержании, передает ТАСС.