Мединский усомнился в возможности разрешить показ всех частей «Дау»

Режиссер «Дау» планирует через суд добиться отмены решения Минкультуры, запретившего четыре эпизода его проекта. Глава ведомства в ответ предложил создателям ленты убедить МВД разрешить проезд на красный свет

Лев Ландау (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Министр культуры Владимир Мединский не считает возможной выдачу прокатного удостоверения запрещенным к показу частям фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

На сообщения об иске авторов картины против министерства Мединский отреагировал «в саркастическом ключе, предложив создателям, к примеру, попробовать убедить МВД разрешить проезд на красный свет», заявили в пресс-службе.

«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Съемки фильма начались в 2008 году, ради проекта режиссер построил на базе заброшенного бассейна под Харьковом декорации физико-технического института, в котором Ландау работал.

В ноябре 2019 года Минкультуры отказало в прокатном удостоверении четырем из десяти эпизодов проекта, объяснив свое решение содержанием в ленте порнографических материалов. Мединский пояснил, что запрещенные эпизоды можно показать в интернете с предупреждением об их содержании, передает ТАСС.