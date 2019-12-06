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Режиссер «Дау» попросил Мединского разрешить прокат всех частей фильма
По его словам, нельзя называть порнографией ленту, где откровенные сцены являются частью художественного замысла
Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Режиссер проекта «Дау» Илья Хржановский написал обращение к министру культуры Владимиру Мединскому. Он попросил выдать прокатное удостоверением всем частям фильма, поскольку в настоящее время разрешение на показ в кинотеатрах получили лишь две части из шести.

Об отправке письма в Минкультуры сам Хржановский рассказал РБК.

В послании, которое есть у РБК, кинорежиссер не соглашается с теми, кто характеризует часть его фильма как пропаганду порнографии. По его словам, откровенные сцены в нем есть, однако они являются частью художественного образа. Помимо этого Хржановский указывает, что фильм может попасть под возрастные ограничения, однако комиссия Министерства культуры не должна мешать посмотреть фильм взрослой аудитории.

Он также отметил, что в создании фильма участвовали дирижер Теодор Курентзис, а также лауреат Нобелевской премии Дэвид Гросс. Также Хржановский отметил, что в дубляже фильма на иностранные языки участвовали такие всемирно известные актеры как Жерар Депардье, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Уильям Дефо, Шарлотта Рэмплинг. По его словам, порнофильм бы они дублировать не стали.

«Дау» - биографический фильм о жизни Нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау. Роль самого ученого сыграл Курентзис, а в отдельных ролях снялись украинский журналист Дмитрий Гордон, политики Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, писатель Петр Листерман.

Авторы: Артем Филипенок, Алена Прохоренко
Теги: Министерство культуры, Владимир Мединский
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