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Минкультуры частично отказало в прокате фильма о советском физике Ландау
Причиной отказа в ведомстве назвали содержание в нескольких эпизодах фильма материалов, пропагандирующих порнографию. В итоге шести эпизодам фильма разрешение на прокат выдали, а четырем — отказали
Фото: DAUinstitute / Facebook

Министерство культуры приняло решение отказать в выдаче прокатного удостоверения многосерийному фильму режиссера Ильи Хржановского «Дау», в котором рассказывается о жизни советского ученого Льва Ландау. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что обращение с просьбой выдать удостоверения на эпизоды «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын» и «ДАУ. Саша Валера» поступило 31 октября.

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В ведомстве отметили, что решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений было принято на основании пункта 10 административного регламента Минкультуры (*.doc) (какой из подпунктов нарушил заявитель в сообщении не указывается), а также в соответствии с постановлением правительства России «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов». «Данное решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — уточнили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе Минкульта уточнили РБК, что проект «Дау» поделен на десять эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение в установленные сроки.

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«Дау» — биографическая драма о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Премьера картины прошла в начале года в Париже. Главные роли в фильме, в частности, исполнили дирижер Теодор Курентзис, журналист Дмитрий Гордон, политик Михаил Добкин и продюсер Петр Листерман.

Авторы: Михаил Юшков, Елизавета Антонова
Теги: Минкультуры, прокатное удостоверение
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