Институт РАН не стал отдавать помещения по требованию Минобрнауки

Институт химии силикатов не нашел оснований для передачи университету ИТМО помещений, которые он ранее сдавал фитнес-клубу. Академия наук поддержала НИИ и заявила о невнимании Минобрнауки к запросам ученых

Здание института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова (Фото: сервис Google Street View)

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук отказался передавать помещения в историческом центре Санкт-Петербурга в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) из-за «ненадлежащих оснований». Это следует из письма института (есть у РБК) на имя замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирины Чугуевой.

В конце декабря Институт химии получил письмо из Минобрнауки. В тексте письма было указано, что институт не позднее 10 января 2020 года должен подготовить документы для передачи в безвозмездное пользование ИТМО свободных площадей площадью около 5 тыс. кв. м в здании на набережной Макарова с видом на стрелку Васильевского острова и Неву.

Зачем ИТМО новые помещения

В феврале 2019 года в одном из корпусов ИТМО обрушились перекрытия. После этого вуз обращался в Минобрнауки с просьбой предоставить помещения для расширения, об этом говорил ректор ИТМО Владимир Васильев. Свободные помещения у Института химии появились после выселения из здания арендаторов — фитнес-клуба и ресторана летом 2019 года.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в конце декабря 2019 года пояснил РБК, что ведомство не получало обоснования использования освободившихся площадей от Института химии силикатов. В институте, в свою очередь, РБК заявили, что учреждение информировало министерство о планах задействовать освободившиеся помещения под научную лабораторию.