Институт РАН не стал отдавать помещения по требованию Минобрнауки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье Общество, 16:27 Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции Политика, 16:25 Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Политика, 16:24 «Будем делать одни «Жигули»: автомобилям предсказали подорожание Авто, 16:22 Как учить и мотивировать преподавателей Pro, 16:05 СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Общество, 16:03 Охранник в Нарьян-Маре сообщил СК детали о входе в детсад убийцы ребенка Общество, 16:00 «Тоттенхэм» объявил о переходе футболиста сборной Португалии Спорт, 15:51 Эксперты объяснили причину использования банками системы Windows 7 Общество, 15:49 «Нафтогаз» заявил о нежелании России до последнего обсуждать транзит газа Экономика, 15:48 Суд удовлетворил жалобу Михалкова на отказ регистрировать «Бесогон» Общество, 15:42 Кудрин назвал идеи Путина «шажком» в сторону парламентской республики Политика, 15:39 Трансляцию послания Путина не удалось провести на главных фасадах Москвы Технологии и медиа, 15:33 Чемпион мира по боксу Беспутин ответил на обвинения в приеме допинга Спорт, 15:31
Общество ,  
0 

Институт РАН не стал отдавать помещения по требованию Минобрнауки

Институт химии силикатов не нашел оснований для передачи университету ИТМО помещений, которые он ранее сдавал фитнес-клубу. Академия наук поддержала НИИ и заявила о невнимании Минобрнауки к запросам ученых
Здание института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова (Фото: сервис Google Street View)

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук отказался передавать помещения в историческом центре Санкт-Петербурга в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) из-за «ненадлежащих оснований». Это следует из письма института (есть у РБК) на имя замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирины Чугуевой.

В конце декабря Институт химии получил письмо из Минобрнауки. В тексте письма было указано, что институт не позднее 10 января 2020 года должен подготовить документы для передачи в безвозмездное пользование ИТМО свободных площадей площадью около 5 тыс. кв. м в здании на набережной Макарова с видом на стрелку Васильевского острова и Неву.

Зачем ИТМО новые помещения

В феврале 2019 года в одном из корпусов ИТМО обрушились перекрытия. После этого вуз обращался в Минобрнауки с просьбой предоставить помещения для расширения, об этом говорил ректор ИТМО Владимир Васильев. Свободные помещения у Института химии появились после выселения из здания арендаторов — фитнес-клуба и ресторана летом 2019 года.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в конце декабря 2019 года пояснил РБК, что ведомство не получало обоснования использования освободившихся площадей от Института химии силикатов. В институте, в свою очередь, РБК заявили, что учреждение информировало министерство о планах задействовать освободившиеся помещения под научную лабораторию.

Почему институт против передачи помещений

В письме в Минобрнауки институт указывает, что здание на набережной Макарова закреплено за ним на праве оперативного управления и он распоряжается им с согласия собственника, которым является министерство. Кроме того, письмо университета ИТМО в министерство не является «надлежащим основанием» для передачи части здания в безвозмездное пользование.

Кроме Института химии силикатов в здании располагаются и другие научные организации, подведомственные Минобрнауки: Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Институт высокомолекулярных соединений, музей почвоведения, а также филиалы Архива и Библиотеки Академии наук и автобаза Санкт-Петербургского научного центра РАН.

По словам и.о. замдиректора по научной работе Института химии силикатов РАН Натальи Тюрниной, коммерческие арендаторы были выселены по требованию ФАНО (Федеральное агентство научных организаций; перестало существовать в 2018 году) и предписанию прокуратуры в июле 2019 года. «После этого с Институтом геологии и геохронологии мы пришли к идее создания совместного центра на освобожденных площадях. Об этих планах в обоснование использования площадей мы написали письма министру образования и науки Котюкову, главе РАН Сергееву и тогда врио губернатора Беглову», — пояснила РБК Тюрнина. Она добавила, что освободившаяся площадь меньше, чем та, которую просит передать министерство в пользование ИТМО.

В освобожденных от арендаторов помещениях «проводятся аварийные и текущие ремонтные работы в рамках внебюджетного финансирования», уточнили в институте в письме в Минобрнауки. Тюрнина отметила, что институт не получает от министерства средств на содержание здания и его эксплуатацию. «Пока у нас был договор аренды, он позволял проводить такие работы, после его расторжения содержание легло на сам институт», — сказала она.

У разработчиков атомной бомбы СССР изъяли землю в Москве под новостройку
Общество

Что будет дальше

Институт химии силикатов подведомствен Минобрнауки, но научно-методическое руководство им осуществляет Российская академия наук. «Озабоченность вызывает тот факт, что все письма о планах по развитию Института химии силикатов РАН, в том числе и совместному, академических институтов, находящихся в настоящее время в здании, занимаемом «академическими» институтами, не находят поддержки со стороны Минобрнауки, которое попросту оставляет их без ответа, равно как и неоднократные запросы института о выделении субсидий на реставрацию», — говорится в заявлении (есть у РБК) отделения химии и наук РАН.

По мнению вице-президента РАН Алексея Хохлова, ИТМО стоило провести переговоры с институтами о совместных действиях в химико-биологическом направлении, «а не просить Москву отбирать помещения».

Ректор ИТМО Владимир Васильев заявил РБК, что ему неизвестно о планах института по использованию площадей для научной деятельности. По его словам, летом 2019 года после обращения вуза в министерство представители Минобрнауки осмотрели помещения Института химии силикатов и «сочли их подходящими для нужд ИТМО», а в конце года было принято решение о передаче их вузу.

«В марте 2019 года мы обращались к руководству института с вопросом о возможности размещения на находящихся в их пользовании пустующих площадях лабораторий ИТМО, оказавшихся в зоне обрушения, и в том числе говорили о том, что мы были бы готовы в перспективе проводить с ними совместные исследования. Однако наши дальнейшие попытки выйти на контакт и продолжить диалог на эту тему не нашли отклика у коллег», — заявил Васильев, отметив, что на сегодняшний день команда из 150 сотрудников работает на территории 1 тыс. кв. м, при том что, по его словам, аналогичная по количеству команда института «размещается на площади порядка 15 тыс. кв. м в двух зданиях».

Окончательное решение о передаче помещений будет принимать Минобрнауки как учредитель Института химии силикатов и ИТМО. РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минобрнауки, РАН, ИТМО
Материалы по теме
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Общество
Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН
Общество
Главе Минобрнауки подарили дэйбиир из волос мамонта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter