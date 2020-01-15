Институт РАН не стал отдавать помещения по требованию Минобрнауки

Почему институт против передачи помещений
В письме в Минобрнауки институт указывает, что здание на набережной Макарова закреплено за ним на праве оперативного управления и он распоряжается им с согласия собственника, которым является министерство. Кроме того, письмо университета ИТМО в министерство не является «надлежащим основанием» для передачи части здания в безвозмездное пользование.
Кроме Института химии силикатов в здании располагаются и другие научные организации, подведомственные Минобрнауки: Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Институт высокомолекулярных соединений, музей почвоведения, а также филиалы Архива и Библиотеки Академии наук и автобаза Санкт-Петербургского научного центра РАН.
По словам и.о. замдиректора по научной работе Института химии силикатов РАН Натальи Тюрниной, коммерческие арендаторы были выселены по требованию ФАНО (Федеральное агентство научных организаций; перестало существовать в 2018 году) и предписанию прокуратуры в июле 2019 года. «После этого с Институтом геологии и геохронологии мы пришли к идее создания совместного центра на освобожденных площадях. Об этих планах в обоснование использования площадей мы написали письма министру образования и науки Котюкову, главе РАН Сергееву и тогда врио губернатора Беглову», — пояснила РБК Тюрнина. Она добавила, что освободившаяся площадь меньше, чем та, которую просит передать министерство в пользование ИТМО.
В освобожденных от арендаторов помещениях «проводятся аварийные и текущие ремонтные работы в рамках внебюджетного финансирования», уточнили в институте в письме в Минобрнауки. Тюрнина отметила, что институт не получает от министерства средств на содержание здания и его эксплуатацию. «Пока у нас был договор аренды, он позволял проводить такие работы, после его расторжения содержание легло на сам институт», — сказала она.
Институт химии силикатов подведомствен Минобрнауки, но научно-методическое руководство им осуществляет Российская академия наук. «Озабоченность вызывает тот факт, что все письма о планах по развитию Института химии силикатов РАН, в том числе и совместному, академических институтов, находящихся в настоящее время в здании, занимаемом «академическими» институтами, не находят поддержки со стороны Минобрнауки, которое попросту оставляет их без ответа, равно как и неоднократные запросы института о выделении субсидий на реставрацию», — говорится в заявлении (есть у РБК) отделения химии и наук РАН.
По мнению вице-президента РАН Алексея Хохлова, ИТМО стоило провести переговоры с институтами о совместных действиях в химико-биологическом направлении, «а не просить Москву отбирать помещения».
Ректор ИТМО Владимир Васильев заявил РБК, что ему неизвестно о планах института по использованию площадей для научной деятельности. По его словам, летом 2019 года после обращения вуза в министерство представители Минобрнауки осмотрели помещения Института химии силикатов и «сочли их подходящими для нужд ИТМО», а в конце года было принято решение о передаче их вузу.
«В марте 2019 года мы обращались к руководству института с вопросом о возможности размещения на находящихся в их пользовании пустующих площадях лабораторий ИТМО, оказавшихся в зоне обрушения, и в том числе говорили о том, что мы были бы готовы в перспективе проводить с ними совместные исследования. Однако наши дальнейшие попытки выйти на контакт и продолжить диалог на эту тему не нашли отклика у коллег», — заявил Васильев, отметив, что на сегодняшний день команда из 150 сотрудников работает на территории 1 тыс. кв. м, при том что, по его словам, аналогичная по количеству команда института «размещается на площади порядка 15 тыс. кв. м в двух зданиях».
Окончательное решение о передаче помещений будет принимать Минобрнауки как учредитель Института химии силикатов и ИТМО. РБК направил запрос в пресс-службу министерства.