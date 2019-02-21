В ИТМО прокомментировали обрушение корпуса университета Санкт-Петербурга

Перекрытия Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге обрушились в той части корпуса, которую ранее при проверке признали безопасной. Об этом сообщается на сайте вуза.

Так, в 2018 году была подготовлена проектная документация для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия. Специалисты провели обследование технического состояния конструкций второго этажа объекта.

Согласно результатам, в одном месте состояние перекрытий признали аварийным, после чего доступ к небезопасным аудиториям был закрыт. В оставшейся части второго этажа угроза обрушения отсутствовала.

Администрация университета подчеркнула, что обрушение перекрытий с пятого по второй этаж 16 февраля произошло не в аварийной части корпуса на улице Ломоносова, а в той, которая была признана безопасной. Ранее стало известно, что в результате происшествия из здания ИТМО эвакуировали 86 человек, из них никто не пострадал.