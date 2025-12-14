Появилось полное видео стрельбы на пляже в Сиднее

Video

В Сети появилось десятиминутное видео стрельбы, которая произошла в Сиднее во время празднования иудейского праздника Ханука. Один из очевидцев рассказал ABC, что стрельба продолжалась около 10 минут.

Reuters отмечает, что это нападение стало самым серьезным инцидентом с 1996 года, когда в Тасмании при стрельбе были убиты 35 человек.

Двое стрелков открыли огонь по людям на пляже Бонди-Бич 14 декабря. По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, также убит один из нападавших. Различные ранения получили 27 посетителей пляжа и двое полицейских, все они госпитализированы. Одного из нападавших зовут Нарвид Акрам.

После начала стрельбы к берегу подошли два полицейских судна и прибыл вертолет, рассказал РБК местный житель Александр.