В центре Москвы впервые с 1991 года не зажгут восьмисвечник в Хануку

Зажигание восьмисвечника не согласовали с мэрией по соображениям безопасности, объяснили в пресс-службе главного раввина России. Это будет первый случай отмены церемонии с 1991 года

Берл Лазар (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

По соображениям безопасности на площади Революции в Москве отменили зажигание восьмисвечника в честь иудейского праздника Ханука, сообщили РБК в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара. Восьмисвечник зажигали ежегодно с 1991 года.

«По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве. В связи с этим церемония была отменена», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в мэрию Москвы.

В воскресенье, 14 декабря, в первый день празднования Хануки неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич в австралийском Сиднее, где еврейская община города отмечала начало праздника. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что погибли 11 человек, также убит один из стрелков. Различные ранения получили 29 человек. Власти штата назвали нападение терактом.

Главный раввин России в своем телеграм-канале написал, что «теракт в Австралии ужасает».

«Мы молимся сейчас о раненых, скорбим об убитых — и в то же время обращаемся к мировому сообществу с призывом остановить наконец преступный «террористический интернационал», — сказал Лазар.

Ханука — это ежегодный иудейский праздник, который начинается 25 кислева (ноябрь-декабрь) по еврейскому календарю и длится восемь дней. Другое название — «Праздник огней». В 2025 году она продлится с вечера 14-го до вечера 22 декабря.

Одним из ключевых обычаев является зажигание Ханукии, меноры с девятью свечами, которая является символом праздника. Каждый день праздника на светильник ставят свечи: в первый день — одну свечу, во второй — две и так далее, пока в последний день не загорятся все восемь свечей (не считая девятой, называемой шамаш, или вспомогательной свечи).