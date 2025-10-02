Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника

Израильский футболист Манор Соломон сообщил об этом в соцсети перед матчем с «Ювентусом», который состоялся 1 октября. В этот день наступил важный в иудаизме праздник Йом-Кипур, который заканчивается вечером 2 октября

Изральский футболист Манор Соломон (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Израильский вингер «Вильярреала» Манор Соломон пропустил матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» из-за иудейского праздника. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Матч «Вильярреала» против «Ювентуса» прошел 1 октября. Встреча завершилась вничью (2:2).

«К сожалению, я не смогу сыграть сегодня вечером из-за иудейского праздника. Удачи, «Вильярреал», — написал футболист, не указав, о каком именно празднике идет речь.

Вероятно, футболист имел в виду праздник Йом-Кипур (Судный день), который наступает с началом захода солнца 1 октября и завершается вечером 2 октября. Этот важный и святой в иудаизме праздник требует от верующих строгого поста и молитв о прощении грехов. В Йом-Кипур запрещено работать.

В начале сентября 2025 года испанский клуб «Вильярреал» арендовал у «Тоттенхэма» 26-летнего Соломона на весь сезон 2025/26.

Предыдущий сезон Соломон провел в «Лидсе», где принял участие в 39 матчах Чемпионшипа Англии, забив 10 голов и отдав 13 результативных передач.