Очевидцы рассказали о стрельбе на пляже в Сиднее

Один из свидетелей стрельбы на пляже сравнил произошедшее с нападением ХАМАС на посетителей фестиваля в Израиле в октябре 2023 года. Другие очевидцы рассказали о множестве раненых. Власти рассматривают случившееся как теракт

Фото: George Chan / Getty Images

После начала стрельбы на пляже в Сиднее к берегу подошли два полицейских судна и прибыл вертолет, сообщил РБК местный житель Александр.

«Я услышал, как будто стреляют петарды. Даже не мог подумать, что такая стрельба идет, даже не придал этому значения. Потом, когда вертолет начал кружиться у меня под окнами, к пляжу подошли два корабля полицейских, и со всех сторон неслись полицейские и скорая помощь, я увидел, что происходит», — рассказал он.

По его словам, полиция перекрыла весь район. «Этот район Бонди-это еврейский район, здесь одни синагоги. Это нападение на еврейское комьюнити», — рассказал собеседник РБК.

Жители Сиднея, которые стали свидетелями стрельбы на пляже Бонди-Бич во время мероприятия по случаю еврейского праздника Ханука, рассказали Sky News, что слышали около 50 выстрелов. Один из собеседников телеканала описал обстановку как «хаос» и заявил, что «все просто сходили с ума».

Член еврейской общины и волонтер Службы экстренной помощи по имени Влад рассказал, что стрельба продолжалась без перерыва в течение пяти минут. «Я видел по меньшей мере десять человек на земле и повсюду кровь», — описал произошедшее 30-летний местный житель Гарри Уилсон в разговоре с Sydney Morning Herald.

По словам Джоша Пулфорда, который живет в фургоне на автостоянке Бонди-Бич, стрелявшие были одеты во все черное. «Я почти уверен, что на них были бронежилеты. По пути к месту проведения мероприятия они открыли огонь. У одного был дробовик, у другого — штурмовая винтовка», — рассказал очевидец WAtoday.

После первых выстрелов мужчина выбежал из фургона и направился в расположенный неподалеку серф-клуб, где решили укрыться и другие посетители пляжа. Обратно он вернулся только после того, как стрельба прекратилась. По пути он видел множество пострадавших, в том числе мужчину с огнестрельным ранением руки, который шел вместе с дочерью.

9News пообщался с раненым мужчиной, который приехал в Австралию две недели назад из Израиля. Он сравнил произошедшее с нападением боевиков ХАМАС на посетителей музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. «Я был здесь со своей семьей, это было празднование Хануки, были сотни людей, дети, пожилые люди, семьи. И вдруг начинается полный хаос. Повсюду стрельба, люди прячутся, это был полный беспорядок. Мы не знали, что происходит, откуда ведется стрельба. Это была настоящая кровавая бойня», — описал случившееся он. На видео, которое опубликовал телеканал, у мужчины перебинтована голова, видна кровь.

Илья Генкин, житель Сиднея, в разговоре с Радио РБК отметил, что о планах празднования Хануки на пляже Бонди-Бич всегда объявляют заранее, поэтому там собирается много людей, в том числе семьи с детьми. «В Сиднее проживает большое количество евреев, очень большое комьюнити и большой праздник. <…> И, конечно же, все об этом знали, что там это проводится. То есть на самом деле спланировать это, я думаю, что если кто-то хотел, то они могли это легко сделать заранее», — сказал он.

По его словам, сейчас в крупных городах Австралии существуют достаточно сильные антиизраильские настроения. «И, похоже, это было какое-то антиизраильское, антиеврейское выступление», — добавил он.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 12 человек. Как уточняет Sky News, в их числе — нападавший, застреленный полицейскими при операции. Различные ранения получили 27 посетителей пляжа и двое полицейских, все они госпитализированы. Полиция штата Новый Южный Уэльс считает, что число погибших в результате нападения может возрасти. Произошедшее власти рассматривают как террористический акт.