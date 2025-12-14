 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стрельба на пляже в Сиднее. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о стрельбе на пляже в Сиднее

Стрельба на пляже в Сиднее. Спецэфир телеканала РБК
Video

В Сиднее двое стрелков открыли огонь по людям на пляже Бонди-Бич. Это произошло во время празднования еврейского праздника Ханука. По крайней мере 11 человек погибли, 18 госпитализированы. Кроме того, полиция убила одного стрелка, второй ранен. Что известно о стрельбе — в спецэфире телеканала РБК.

При стрельбе на пляже в Сиднее погибли более 10 человек
Политика

Теги
Сидней Австралия стрельба теракт
