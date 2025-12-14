Стрельба на пляже в Сиднее. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о стрельбе на пляже в Сиднее

В Сиднее двое стрелков открыли огонь по людям на пляже Бонди-Бич. Это произошло во время празднования еврейского праздника Ханука. По крайней мере 11 человек погибли, 18 госпитализированы. Кроме того, полиция убила одного стрелка, второй ранен. Что известно о стрельбе — в спецэфире телеканала РБК.