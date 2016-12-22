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Социологи определили главное событие и человека 2018 года
Общество, 14:33
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Социологи определили главное событие и человека 2018 года
В категории «политики» человеком года большинство россиян назвали Владимира Путина. Среди спортсменов, а также деятелей культуры и искусства выбрать лидера оказалось труднее. А главным событием года стал чемпионат мира по футболу
Владимир Путин  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россияне назвали президента Владимира Путина политиком года — 2018, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Впервые Путин стал человеком года, согласно опросам ФОМ, в 1999 году.

Путина человеком года выбрали 29% респондентов. Второе место занял глава МИДа Сергей Лавров (7%). Тройку замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%). Глава Минобороны Сергей Шойгу получил 3% голосов, а бывший кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2018 года Павел Грудинин — 2%.

За лидера КПРФ Геннадия Зюганова, мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра Дмитрия Медведева и основателя ФБК, оппозиционера Алексея Навального высказались по 1% опрошенных ФОМ россиян. Затруднились назвать политика года около 34% респондентов.

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Менее 0,5% респондентов упомянули таких персон, как лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, телеведущая Ксения Собчак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров и врио главы Приморья Олег Кожемяко.

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Среди деятелей науки, культуры и искусства россияне назвали «человеком года» режиссера Никиту Михалкова (2%), второе место занял певец Иосиф Кобзон (1%), тройку замкнул актер Константин Хабенский (1%). Респонденты также отметили режиссера Карена Шахназарова, актеров Владимира Машкова и Валерия Гергиева, педиатра Леонида Рошаля и певца Дмитрия Хворостовского (по 1%). Опрошенные также отметили режиссера Кирилла Серебренникова, актера Олега Меньшикова, пианиста Дениса Мацуева, рэперов Oxxxymiron и Басту (по 0,5%).

«Спортсменом года» названа фигуристка Алина Загитова (7%), следом идет боец ММА Хабиб Нурмагомедов (5%), в тройку вошел вратарь Игорь Акинфеев (5%). Россияне также упомянули фигуристку Евгению Медведеву (4%), футболиста Артема Дзюбу (4%), тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова (2%), биатлониста Антона Шипулина, хоккеиста Александра Овечкина и бойца ММА Федора Емельяненко (по 1%). Менее 0,5% отметили бойца ММА Александра Шлеменко, боксера Александра Поветкина и борца Александра Карелина.

Событием года, произошедшим в России, большинство граждан (23%) назвали чемпионат мира по футболу. Еще 10% — принятие закона о повышении пенсионного возраста, а 9% — открытие Керченского моста. По 2% респондентов вспомнили об инциденте с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, про переизбрание Путина на пост президента, прошедшие региональные выборы и зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Еще по 1% опрошенных назвали событием года пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рост цен, сирийскую кампанию России и повышение налогов. Затруднились ответить 45% россиян.

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Главным мировым событием года для россиян также стал прошедший мундиаль (8%), война в Сирии (6%), события на Украине (4%), политика США по выходу из ракетного договора и открытие Керченского моста (по 2%). По 1% опрошенных отметили напряженность отношений между Россией и Западом, протесты во Франции, мировые саммиты, а также строительство газопровода «Южный поток». 71% россиян не смогли назвать главное мировое событие года.

Опрос ФОМ проводился 8–9 декабря среди 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России.

Авторы: Григорий Дубов, Илья Лакстыгал.
Теги: ФОМ , Владимир Путин
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