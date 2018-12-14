Михалков, Путин и Загитова: кого россияне считают людьми года

Количество голосов: 29%В марте этого года Путин выиграл президентские выборы. По итогам недавнего опроса ФОМа, снова за него готовы проголосовать 48% граждан
Количество голосов: 7%
Количество голосов: 4%Лидер ЛДПР был кандидатом на президентских выборах в марте и набрал 5,65% голосов
Количество голосов: 3%
Количество голосов: 2%
В марте на президентских выборах он занял второе место, набрав более 11% голосов
Количество голосов: 2%
Количество голосов: 1%
Артист умер в августе этого года
Количество голосов: 1%
Фильм Хабенского «Собибор» в этом году вошел в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Количество голосов: 1%
Количество голосов: 1%
После смерти Олега Табакова Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова
Количество голосов: 7%
На Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли в феврале, Загитова завоевала золотую медаль
Количество голосов: 5%В октябре Нурмагомедов провел бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором. Соревнование закончилось массовой дракой, из-за которой Нурмагомедову грозит дисквалификация
Количество голосов: 5%Популярность бывшего капитана сборной России значительно возросла после успешного выступления команды на чемпионате мира — 2018
Количество голосов: 4%Медведева стала серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане
Количество голосов: 4%На чемпионате мира нападающий забил три гола. После ухода из сборной России Игоря Акинфеева он возглавил команду