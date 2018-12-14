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Biogen $395 (+22,39%) прогноз UBS к 12.12.19 Купить
Транснефть ₽202 000 (+19,95%) прогноз Raiffeisen Research к 12.12.19 Купить
CBS $70 (+42,6%) прогноз Guggenheim Partners к 11.12.19 Купить
Tesla $420 (+13,87%) прогноз CFRA к 04.12.19 Купить
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Общество ,
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Михалков, Путин и Загитова: кого россияне считают людьми года
Россияне выбрали людей года в сферах политики, спорта и культуры. Опрос провел фонд «Общественное мнение». Политиком года стал Владимир Путин, среди спортсменов лидирует фигуристка Алина Загитова, а в области культуры первое место занял Никита Михалков. Кто еще вошел в список людей года по выбору россиян — в обзоре РБК
1-е место среди политиков. Президент России Владимир Путин
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Количество голосов: 29%

В марте этого года Путин выиграл президентские выборы. По итогам недавнего опроса ФОМа, снова за него готовы проголосовать 48% граждан
2-е место. Глава МИДа Сергей Лавров
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Количество голосов: 7%

3-е место. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Количество голосов: 4%

Лидер ЛДПР был кандидатом на президентских выборах в марте и набрал 5,65% голосов
4-е место. Глава Минобороны Сергей Шойгу
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Количество голосов: 3%

5-е место. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

​Количество голосов: 2%

В марте на президентских выборах он занял второе место, набрав более 11% голосов

1-е место среди деятелей культуры. Режиссер Никита Михалков
Фото: Владислав Шатило / РБК

Количество голосов: 2%

2-е место. Певец Иосиф Кобзон
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Количество голосов: 1%

Артист умер в августе этого года

3-е место. Актер и режиссер Константин Хабенский
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Количество голосов: 1%

Фильм Хабенского «Собибор» в этом году вошел в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

4-е место. Директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Количество голосов: 1%

5-е место. Актер и режиссер Владимир Машков
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Количество голосов: 1%

После смерти Олега Табакова Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова

1-е место среди спортсменов. Фигуристка Алина Загитова
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Количество голосов: 7%

На Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые прошли в феврале, Загитова завоевала золотую медаль

2-е место. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов
Фото: Jason Silva / Zuma / ТАСС

Количество голосов: 5%

В октябре Нурмагомедов провел бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором. Соревнование закончилось массовой дракой, из-за которой Нурмагомедову грозит дисквалификация
3-е место. Футболист Игорь Акинфеев
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Количество голосов: 5%

Популярность бывшего капитана сборной России значительно возросла после успешного выступления команды на чемпионате мира — 2018
4-е место. Фигуристка Евгения Медведева
Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС

Количество голосов: 4%

Медведева стала серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане
5-е место. Футболист Артем Дзюба
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Количество голосов: 4%

На чемпионате мира нападающий забил три гола. После ухода из сборной России Игоря Акинфеева он возглавил команду​
Автор: Анастасия Антипова
Теги: ФОМ
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