Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота

Пилот вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» после взлета потерял управление, установил Департамент расследований авиационных происшествий. Почему это произошло, пока неизвестно

Фото: Craig Brough / Reuters

Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» после взлета перестал слушаться пилота, установил Департамент расследований авиационных происшествий (AAIB) британского Минтранса. Об этом со ссылкой на отчет департамента сообщает BBC News.

В докладе AAIB говорится, что вертолет начал поворачивать направо «вопреки действиям пилота, который поворачивал налево». ​Перед падением вертолет успел подняться на высоту примерно 120 м. Что именно привело к тому, что машина не реагировала на действия пилота, пока не установлено.

Вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами на борту, среди которых был и владелец футбольного клуба тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха, разбился ​27 октября, спустя несколько секунд после взлета с домашнего стадиона «Лестер Сити» в одноименном британском городе.

В этот день на стадионе в Лестере состоялся матч десятого тура чемпионата Англии по футболу. На поле встретились команды «Лестер Сити» и «Вест Хэм», игра завершилась счетом 1:1. Вертолет взлетел с поля после окончания игры, однако затем рухнул на парковку возле поля и загорелся. Все находившиеся на борту люди погибли.

Ранее среди вероятных причин крушения называли ​отказ хвостового винта вертолета.

Вишай Шривадданапрабха был одновременно президентом и владельцем британского клуба.​ Также ему принадлежала компания King Power. Forbes оценивал состояние Шривадданапрабхи в $4,9 млрд.