В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити»

Вертолет упал в нескольких метрах от домашнего стадиона клуба в Лестере. Контроль над управлением воздушным судном пилот, по словам очевидцев, потерял спустя несколько секунд после взлета

Фото: Rui Vieira / AP

Возле домашнего стадиона британского футбольного клуба ​«Лестер Сити» «Кинг Пауэр» в британском Лестере разбился вертолет владельца клуба, тайского миллиардера ​Вишая Шривадданапрабха, сообщает Sky News. Кто именно находился на борту самолета пока неизвестно. Обычно после такх матчей вертолет, как отмечает телеканал, забирал с поля примерно 20 высокопоставленных лиц.

На фотографиях с места происшествия заметен большой огненный шар. Очевидцы произошедшего рассказали Sky Sports News, что вертолет взлетел с площадки у стадиона примерно в 20:30 по местному времени, как это обычно происходит после каждой домашней игры команды. Но спустя несколько секунд после этого пилот воздушного судна, по словам собеседников телеканала, потерял контроль над управлением. Вертолет в итоге врезался в автостоянку персонала «Лестер Сити» (она находится примерно 180 м от стадиона).

«Похоже, что с проблемы [у вертолета] возникли с пропеллером в хвостовой части», — предположил корреспондент Sky Sports News Роб Дорсетт. После крушения на борту воздушного судна, по его словам, начался пожар, который охватил затем весь вертолет.

Авиапроисшествие возле стадиона «Кинг Пауэр» подтвердили в местной полиции. «Инцидент произошел в непосредственной близости от стадиона «Кинг Пауэр». О нем уже осведомлены службы экстренной помощи», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 27 октября на стадионе в Лестере состоялся матч десятого тура чемпионата Англии по футболу. На поле встретились команды «Лестер Сити» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 1:1.

Вишай Шривадданапрабха одновременно является президентом и владельцем британского клуба.​ Также ему принадлежит компания King Power. Forbes оценивает состояние Шривадданапрабха в $4,9 млрд.