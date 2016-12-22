СМИ назвали причину крушения вертолета владельца клуба «Лестер Сити»

Возможной причиной падения вертолета владельца британского футбольного клуба «Лестер Сити», тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабха стал отказ хвостового винта. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на очевидцев.
Состав пассажиров летательного аппарата пока точно неизвестен. Как утверждает телеканал Sky Sports, на его борту не было сына Шривадданапрабхы — вице-президента клуба Айаватта и спортивного директора Джона Радкина.
Принадлежащий Шривадданапрабхе вертолет упал на автостоянку у домашнего стадиона британского футбольного клуба «Лестер Сити» в британском Лестере через несколько секунд после взлета. После падения вертолет загорелся. О числе пострадавших или погибших не сообщается. Накануне, 27 октября, встреча «Лестер Сити» и «Вест Хэм» завершилась со счетом 1:1.
Вишай Шривадданапрабха является президентом и владельцем британского клуба. Также ему принадлежит компания King Power. По данным Forbes, состояние Шривадданапрабхи достигает в $4,9 млрд